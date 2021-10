Es zeichnete sich während der Betaphase von macOS Monterey bereits ab, dass Apple die Neuerung „Universal Control“ bzw. zu deutsch „Nahtlose Steuerung“ nicht mit der initialen Freigabe von macOS Monterey freischalten wird. Nun haben wir die offizielle Bestätigung, dass diese Neuerung später im Herbst erscheinen wird.

macOS Monterey: „Universal Control“ kommt später in diesem Herbst

Apple hat heute nicht nur den Release Candiate zu macOS Monterey veröffentlicht, sondern gleichzeitig bestätigt, dass das Mac-Update am kommenden Montag (25. Oktober 2021) erscheinen wird. Eine Neuerung wird dann noch nicht an Bord sein. Die Rede ist von Universal Control. Stattdessen heißt es „Kommt später in diesem Herbst“.

Was bedeutet Nahtlose Steuerung?

Deine Tastatur, Maus und dein Trackpad auf dem Mac und iPad verwenden: Arbeite mit nur einer Tastatur, Maus oder einem einzelnen Trackpad auf deinen Geräten. Wenn du vom Mac zu deinem iPad wechselst, wird der Cursor für deine Maus oder dein Trackpad von einem Pfeil zu einem runden Punkt um­gewandelt. Die Form passt sich auto­matisch so an, wie es am besten zum Gerät passt.

Funktioniert ohne Einrichten: Die nahtlose Steuerung funktioniert einfach und ganz ohne Setup. Bewege den Cursor mit deiner Maus oder deinem Track­pad einfach von einem Gerät zum anderen, bis er auf dem zweiten Gerät erscheint. Dann kannst du deinen Cursor nahtlos zwischen den beiden Geräten hin‑ und herbewegen.

Optionales kontinuierliches Setup: Wenn du deine Geräte immer gleich­zeitig verwendest und die nahtlose Steuerung nutzen möchtest, ohne beide Geräte mit dem Cursor verbinden zu müssen, kannst du in den System­einstellungen angeben, dass sie ständig mit der nahtlosen Steuerung arbeiten.

Mit Drag & Drop Inhalte zwischen Geräten bewegen: Nutze deine Maus oder dein Trackpad, um mit Drag & Drop Inhalte zwischen deinen Geräten zu bewegen. Das ist perfekt, wenn du mit dem Apple Pencil auf deinem iPad schnell etwas zeich­nest und es in Keynote auf deinem Mac einfügen willst.

Unterstützung für mehrere Geräte: Die nahtlose Steuerung funktioniert mit bis zu drei Geräten.