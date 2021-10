Apple TV+ blickt auf ein stetig wachsendes Angebot für Kinder. Nachdem zuletzt „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik“, “Get Rolling With Otis” und “Puppy Place“ gestartet sind, geht es in Kürze mit „Snoopy in Space – Staffel 2“ weiter. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Apple TV+ kündigt „Snoopy in Space – Staffel 2“

Apple TV+ hat den Trailer zur 2. Staffel von „Snoopy in Space“ veröffentlicht. Die Serie feiert am Freitag, den 12. November, mit alles 12 Folgen auf Apple TV+ ihre Premiere.. Nach der Erkundung des Mondes und dem Besuch der Internationalen Raumstation in der ersten Staffel sind Snoopy und die Gang bereit für ihr nächstes großes Abenteuer, eine epische Reise durch das Universum, um herauszufinden, ob es wirklich Leben außerhalb der Erde gibt.

In der Beschreibung heißt es

Begleiten Sie Snoopy auf einem epischen interstellaren Roadtrip, während unser unerschrockener Beagle eines der fesselndsten Geheimnisse der Menschheit anpackt: Gibt es Leben im Universum? Snoopy und seine Freunde erwecken die aufregendste aktuelle Forschung der NASA zum Leben, von der Suche nach Eisspuren und alten Fossilien auf dem Mars über das Bohren in Ozeane, die in entfernten Monden versteckt sind, bis hin zur Suche nach Exoplaneten weit jenseits unseres eigenen Sonnensystems. Natürlich beinhaltet die Reise von Snoopy und Woodstock wie jeder gute Roadtrip viele zusätzliche Abenteuer auf dem Weg sowie viel Unterstützung von Charlie Brown, Franklin, Marcie, Linus und dem Rest der Peanuts-Gang im Johnson Space Center. Lass das Abenteuer beginnen!

Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis „Snoopy in Space – Staffel 2“ startet. Für können uns gut vorstellen, dass die Serie den ein oder anderen jungen Zuschauer vor den TV lockt.