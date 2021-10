Amazon hat bekannt gegeben, dass Amazon Music einen umfangreicheren Zugang als jemals zuvor zu 3D-Audio ermöglich. Ab sofort können Amazon Music Unlimited Kunden Musik in 3D nun auch auf iOS und Android Geräten streamen, wenn sie Kopfhörer oder ein Endgerät mit Alexa Cast-Unterstützung verwenden – es wird kein zusätzliches Zubehör benötigt.

Bereits seit 2019 könnt ihr mit Amazon Music mit dem immersiven und multidimensionalen 3D-Audio-Format noch tiefer in die Musik eintauchen. Brandneue Veröffentlichungen von Künstler:n und Künstlerinnen wie FINNEAS, Lil Nas X und Remi Wolf stehen ab sofort mit unvergleichbarer Klarheit und Tiefe bereit – ohne die Notwendigkeit zu einem Upgrade. Weitere Informationen unter: amazon.de/unlimited.

Amazon schreibt

Amazon Music Kund:innen haben die Möglichkeit, brandneue Alben wie das Debüt Juno von Remi Wolf oder das kürzlich von FINNEAS veröffentlichte Album Optimist ab sofort in 3D zu hören. Außerdem können Fans die Musik von Alicia Keys ab sofort in 360 Reality Audio hören, einschließlich klassischer Alben wie Songs in A Minor und Girl on Fire. Ab Freitag, den 22. Oktober, stehen zudem der brandneue Amazon Original Track „Es tut mir leid“ von Kasimir1441 sowie die exklusiven Amazon Original EPs Barcelona Session von Alvaro Soler, Berlin Session von Ben Zucker und Rucksack Session von JORIS, das Giovanni Zarrella Album CIAO! (Casa Mia Edition) sowie das vierte Album Surrender von Rüfüs Du Sol in 3D Audio zur Verfügung. Im November wird Amazon Music außerdem exklusiv Mercury – Act 1 (Amazon Music Live) veröffentlichen, eine brandneue EP der Imagine Dragons, abgemischt in Dolby Atmos. Die EP umfasst fünf Songs und wurde beim Livestream zur Albumveröffentlichung der Band auf dem Dach des Amazon Music-Büros in Brooklyn aufgenommen.

[…]

Zusätzlich zu ihren Kopfhörern können Kund:innen 3D Audio auf ausgewählten Geräten mit Alexa Cast oder dem Echo Studio streamen – dem bestklingendesten Echo aller Zeiten von Amazon. Musik in 360 Reality Audio kann auch über die drahtlosen Lautsprecher SRS-RA5000 oder SRS-RA3000 sowie Heimkinosysteme wie HT-A9, HT-A7000 oder HT-A5000 von Sony mit Alexa Cast bei Amazon Music gestreamt werden. Noch in diesem Jahr können Kund:innen Musik in Dolby Atmos auch auf den Sonos Soundbars Arc und Beam (Gen 2) hören, wenn sie Amazon Music über die Sonos App streamen. Musik in Dolby Atmos bringt den Hörer:innen ihre Lieblingskünstler:innen und -songs näher und ermöglicht es, Musik so zu erleben, wie diese ursprünglich von den jeweiligen Künstler:innen aufgenommen wurde.