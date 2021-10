Ab sofort könnt ihr die Corona Warn App in Version 2.12 aus dem Apple App Store herunterladen (genau genommen ist es Version 2.12.1). Mit dem Update hat das Projektteam aus Robert Koch-Institut, Deutscher Telekom und SAP ihre App punktuell verbessert. Erwartet keine riesigen Sprünge, vielmehr kleinere Anpassungen.

Corona Warn App 2.12 ist da

Mit Version 2.12 hat das Projektteam den universellen QR-Code Scanner in die Registerkarte der Corona-Warn-App integriert (dieser startete kürzlich bereits in der Android-App). Damit gibt es nun eine zentrale Stelle zum Scannen von QR-Codes in der App. An den bekannten Orten in der Corona-Warn-App bleibt der QR-Code-Scanner ebenfalls erhalten.

Mit dem universellen QR-Code-Scanner könnt ihr alle von der Corona-Warn-App unterstützten QR-Codes scannen, unabhängig davon, ob es sich um Tests, Zertifikate oder Check-ins handelt.

Darüberhinaus wurde der Statistikbereich erweitert. Damit ihr euch in der App auch weiterhin über alle wichtigen Kennzahlen des Pandemiegeschehens informieren könnt, hat das Projektteam den Statistikbereich erweitert. Ihr findet dort nun zusätzlich die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierung und die Zahl der COVID-19-Erkrankten auf Intensivstationen.

Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierung bezieht sich auf die Zahl der Menschen, die wegen einer COVID-19-Diagnose in eine Klinik kommen. Sie bildet die übermittelten Fälle über eine Woche pro 100.000 Einwohner*innen ab. Die Zahl der COVID-19-Erkrankten auf Intensivstationen zeigt an, welchen Anteil COVID-Patient*innen bei der Belegung der Intensivbetten in Deutschland ausmachen.

Zum Guten Schluss wurden die Mitteilungseinstellungen vereinheitlicht und zudem könnt ihr nun ebenfalls QR-Codes aus Bildern oder PDF-Dokumenten importieren. Nachdem ihr den QR-Code-Scanner geöffnet habt, könnt ihr unten links „Datei öffnen“ auswählen und darüber einen QR-Code aus ihrer Bild- oder Dateibibliothek importieren.