Anfang dieser Woche und unmittelbar nach der Apple „Unleashed“-Keynote haben die Verantwortlichen den Release Candidate zu macOS Monterey veröffentlicht. Mit an Bord ist ein neuer „Monterey“-Bildschirmschoner.

Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis Apple am kommenden Montag (25. Oktober 2021) die finale Version von macOS Monterey für Jedermann freigibt. Sollten sich im Release Candidate keine größeren Ungereimtheiten mehr zeigen, so wird dieser zur finalen Version deklariert.

Die finale Version von macOS Monterey wird Apple mit einem neuen Screensaver namens „Monterey“ ausliefern. Dieser begleitet das Monterey-Hintergrundbild, welches wir seit geraumer Zeit von Apples Marketingmaterial kennen.

Der Bildschirmschoner Monterey bietet langsame Übergänge durch Hügel und Täler in verschiedenen Rosa-, Violett- und Blautönen, wie ihr es im eingebunden Video des Tweets erkennen könnt.

MacOS Monterey RC features a new screensaver of the same name. I would set this as my desktop background if Apple made that easy to do out of the box. pic.twitter.com/AUnvDz2qL4

— Steve Moser (@SteveMoser) October 19, 2021