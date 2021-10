Im September hatte Philips Hue nicht nur neue Lampen und Leuchten angekündigt, sondern auch eine Kooperation mit Spotify bekannt gegeben. Zunächst als Beta gestartet, steht die offizielle Spotify-Integration in die Philips Hue App ab sofort für Jedermann zur Verfügung.

Philips Hue 4.7 ist da

Ab sofort kann die Philips Hue App in Version 4.7 aus dem Apple App Store geladen werden. Die vermutlich größte Neuerung betrifft die Integration von Spotify.

Dank der Zusammenarbeit von Philips Hue und Spotify wird die Hue Beleuchtung um eine neue Funktion ergänzt, bei der das Licht auf jeden Song individuell reagiert, aufleuchtet, gedimmt oder aufgehellt wird sowie die Farbtöne wechselt. Das Erlebnis wird über die Philips Hue App selbst ermöglicht: Mit Philips Hue und Spotify analysiert die Hue App die Metadaten für jeden Spotify-Song in Echtzeit. Das Ergebnis ist ein Lichtskript, das nicht nur den Beat des Songs, sondern auch seine Stimmung, das Genre, das Tempo, die Segmente, die Lautstärke, die Tonhöhe und mehr widerspiegelt.

In der Philips Hue App findet ihr einen neuen Reiter “Synchronisation”. Über diesen könnt ihr eure Philips Hue- und Spotify-Konten verknüpfen und so von der neuen Funktion profitieren.

Es werden lediglich eine Hue Bridge sowie farbfähige Philips Hue Lampen oder Leuchten, beispielsweise die smarten White and Color Ambiance Lampen, eine Hue Go oder der neue Ambiance Gradient Lightstrip, benötigt. Da die Technologie in die Philips Hue App eingebettet ist, wird kein Mikrofon benötigt, um auf die Musik zu reagieren. Die Integration funktioniert mit jedem Spotify-kompatiblen Audiogerät, etwa einem Lautsprecher, einem Smartphone oder einem Computer.