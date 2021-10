Anfang dieser Woche hat Apple das neue MacBook Pro 2021 vorgestellt. Dieses lässt sich nicht nur über den Apple Online Store, sondern auch über Amazon bestellen. Während die Lieferzeiten im Apple Online Store bereits nach oben geschnellt sind, kann Amazon noch viele Modelle direkt zum Verkaufsstart am 26. Oktober ausliefern.

Wir bringen euch noch einmal schnell auf Ballhöhe. Es heißt

Apple hat das komplett neu entwickelte MacBook Pro vorgestellt, mit der Power der neuen M1 Pro und M1 Max — den ersten Pro Chips für den Mac. Das MacBook Pro ist als 14- und 16-Zoll Modell erhältlich und bietet bahnbrechende Leistung in den Bereichen Rechenpower, Grafik und maschinelles Lernen (ML), sowohl im Batterie- als auch im Netzbetrieb. Die unglaublich lange Batterielaufzeit ermöglicht Arbeitsabläufe, die bisher auf einem Notebook unvorstellbar gewesen sind. Das neue MacBook Pro verfügt zusätzlich über ein atemberaubendes Liquid Retina XDR Display, eine Vielzahl von Anschlüssen für fortschrittliche Konnektivität, eine 1080p FaceTime HD Kamera und das beste Audiosystem in einem Notebook. In Kombination mit macOS Monterey, das von Grund auf entwickelt worden ist, um die Vorteile des M1 Pro und des M1 Max voll auszuschöpfen, ist das Anwendererlebnis einfach unübertroffen. Das MacBook Pro sprengt die Grenzen dessen, was ein Notebook leisten kann, und ist für Entwickler:innen, Fotograf:innen, Filmemacher:innen, 3D-Künstler:innen, Wissenschaftler:innen, Musikproduzent:innen und für alle, die das beste Notebook der Welt haben möchte n, entwickelt worden. Das neue MacBook Pro bildet zusammen mit dem 13″ MacBook Pro mit M1 die stärkste Produktreihe von Pro Notebooks aller Zeiten. Die neuen 14- und 16-Zoll MacBook Pro Modelle können ab heute bestellt werden und werden ab Dienstag, 26. Oktober verfügbar sein.