Als Apple dem MacBook Pro für fünf Jahren das letzte Mal ein großes Update verpasste, strich der Hersteller nahezu alle Anschlüsse am Gerät und setzte ausschließlich auf USB-C. Erfreulicherweise ruderte Apple mit dem neuen 2021er Modelle wieder zurück und bietet eine Vielzahl an Anchlüssmöglichkeiten. Mit an Bord ist ein SD-Kartenslot. Wie sich nun herausstellt, ermöglicht dieser Geschwindigkeiten von bis zu 312MB/s.

SD-Kartenslot beim neuen MacBook Pro ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 312MB/s

Blicken wir zunächst im Allgemeinen auf die Anschlussmöglichkeiten. Apple schreibt

Das neue MacBook Pro bietet die fortschrittlichsten und vielseitigsten Anschlussmöglichkeiten, die es je bei einem Mac Notebook gegebem hat. Beide Modelle verfügen über drei Thunderbolt 4-Ports für den Anschluss von Hochgeschwindigkeits-Peripheriegeräten, einen SDXC-Kartensteckplatz für den schnellen Zugriff auf Medien, einen HDMI-Anschluss für die bequeme Verbindung mit Displays und Fernsehern und einen verbesserten Kopfhöreranschluss, der Kopfhörer mit hoher Impedanz unterstützt. Mit MagSafe 3 kommt der MagSafe-Anschluss in das MacBook Pro zurück. MagSafe 3 weist ein aktualisiertes Design auf, kann mehr Strom in das System einspeisen als je zuvor und macht das Anschließen eines Ladekabels schnell und einfach und schützt gleichzeitig das MacBook Pro. Darüber hinaus gibt es erstmals eine Schnellladefunktion für den Mac, die das System in nur 30 Minuten um bis zu 50 Prozent auflädt Mit dem M1 Pro können Anwender:innen ab sofort bis zu zwei Pro Display XDR anschließen und mit dem M1 Max bis zu drei Pro Display XDR und einen 4K-Fernseher, alles gleichzeitig. Für die drahtlose Verbindung bietet das MacBook Pro außerdem WLAN 6 und Bluetooth 5.0.

Unter anderem stellt sich die Frage, welche Geschwindigkeiten der SD-Kartenslot ermöglicht. Diese Frage hat Apple gegenüber The Verge beantwort. So hat der Hersteller aus Cupertino bestätigt, dass der SD Kartenslot beim neuen 14 Zoll und 16 Zoll UHS-II und somit Geschwindigkeiten von bis zu 312MB/s unterstützt.

Alles in allem tut es dem MacBook Pro gut, dass Apple wieder mehr Anschlüsse verbaut. Natürlich kann man darüber diskutieren, warum nicht HDMI 2.1 oder UHS-III unterstützt werden, unterm Strich hat Apple mit den aktuellen Modellen verdammt viel richtig gemacht.

