Ein paar Monate ist es mittlerweile her, dass Apple im Rahmen der Worldwide Developers Conference 2021 einen ersten Ausblick auf die sogenannten In-App Events im App Store gegeben hat. In der kommenden Woche legt der Hersteller den Schalter um, so dass diese offiziell starten.

App Store: In-App Events starten am 27. Oktober 2021

Eine der Neuerungen von iOS 15 und iPadOS 15 wird eine neue Veranstaltungsseite im App Store sein.

Apple beschreibt die In-App-Events wie folgt

Entdecken Sie aktuelle Ereignisse in Apps und Spielen – wie einen Spielewettbewerb, eine neue Filmpremiere oder ein Livestream-Erlebnis – direkt im App Store. Ereignisse sind in redaktioneller Kuratierung und personalisierten Empfehlungen auf den Registerkarten Heute, Spiele und Apps, in den Suchergebnissen und auf der App-Produktseite auffindbar.

Nun hat Apple offiziell bestätigt, dass die In-App Events am 27. Oktober offiziell starten. Im Apple Developer Center heißt es