Traditionell machen wir euch immer freitags und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple Arcade aufmerksam. Am heutigen Tag startet allerdings kein neuer Spieletitel. Mit „NBA 2K22 Arcade Edition“ ist bereits vor drei Tagen ein neues Spiel auf Apples Spiele-Abo-Plattform gestartet. Darüberhinaus haben weitere Spiele ein Update erhalten. Und einen kleinen Ausblick auf „LEGO Star Wars: Castaways“ haben wir auch für euch.

„LEGO Star Wars: Castaways“ erscheint am 19. November

Ab Freitag, 19. November, erhältlich: „LEGO Star Wars: Castaways,“ des weltgrößten Spiele-Entwicklers Gameloft. Apple Arcade-Gamer können sich auf ein aufregendes Abenteuer freuen, bei dem man seinen Charakter gestalten und einen verborgenen Planeten entdecken kann. In LEGO Star Wars Castaways verbindet man sich im Online-Multiplayer-Modus mit seinen Freunden und Spielern auf der ganzen Welt und tritt in einer Vielzahl von Spielen gegeneinander an. Verschiedenste Schauplätze aus der Welt von LEGO Star Wars sorgen für eine unglaubliche Spielatmosphäre.

In der Spielebeschreibung heißt es

Baue deine eigene LEGO-Minifigur aus hunderten von LEGO Teilen im neuen „Star Wars“-Spiel auf Apple Arcade. Entdecke eine geheime Welt, in der andere Schiffbrüchige leben, und baue dir ein Leben in der neuen Heimat auf! Erkunde die Insel, triff neue Charaktere, fliege Rennen mit Microfightern und veranstalte sogar eine Tanzparty! Spiele im Team oder alleine und tauche ein in Simulationen, die von der Technologie einer alten Zivilisation aufgezeichnet wurde und Momente aus dem Star Wars-Universum umfassen. Kämpfe gegen Feinde, löse Rätsel, verbessere deine Fähigkeiten in Kampfarenen und lerne, in Flugsimulationen zu fliegen! Lüfte Geheimnisse und entdecke eine wachsende Bedrohung für das Leben auf dem Planeten.

Hinweis: Klickt man in der „Bald erhältlich“-Übersicht auf „Laden“, wird man automatisch benachrichtigt, sobald das Spiel verfügbar ist.

Spannende Updates

Folge Apple Arcade Spiele haben in Update erhalten: