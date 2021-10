Vor wenigen tagen hatten wir bereits darüber berichtet, dass Apple in Kürze seinen dritten Store in Istanbul eröffnen wird. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und Apple Bağdat Caddesi feiert seine große Neueröffnung.

Große Neueröffnung: Apple Bağdat Caddesi

Das Warten für Apple Fans in den Türkei bzw. Istanbul hat ein Ende. Am heutigen Freitag eröffnet Apple Bağdat Caddesi. Apple feiert die Kreativität Istanbuls mit dem Debüt eines speziellen Today at Apple-Programms und einer exklusiven AR-Ausstellung.

Das im Herzen von Istanbul gelegene Apple Bağdat Caddesi wird als dritter Einzelhandelsstandort von Apple in der Türkei dienen. Der zweistöckige Store verbindet lokale Materialien mit dem neuesten Store-Design, um einen offenen und fließenden Raum zu schaffen, in dem Kunden die Produkte und Dienstleistungen von Apple erkunden oder an kostenlosen Today at Apple-Sitzungen teilnehmen können.

„Wir freuen uns, mit der Eröffnung von Apple Bağdat Caddesi auf die tiefen und langjährigen Beziehungen aufzubauen, die wir mit unseren Kunden in der Türkei unterhalten“, sagte Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People von Apple. „Wir können es kaum erwarten, die lokale Community in unserem neuesten Store in Istanbul willkommen zu heißen und ihnen das Beste von Apple zu bieten.“

Zur Feier der Eröffnung präsentiert Apple Perspektif Istanbul , ein sechswöchiges Today at Apple-Programm, das der Stadt und ihren Kreativen Tribut zollt. Die von 20 lokalen Künstlern veranstaltete Reihe vereint Kreativität, Kultur und Technologie zu einem Erlebnis, das Themen und Werte untersucht, die für die lokale Gemeinschaft in Istanbul wichtig sind. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, an persönlichen und virtuellen Sitzungen teilzunehmen, die das traditionelle Miniaturzeichnen mit dem Illustrator Murat Palta, das Fotografieren des Ungesehenen mit der Magnum Photos-Fotografin Sabiha Çimen oder das Erstellen eines bewegenden Porträts mit dem bildenden Künstler Sinan Tuncay umfassen.