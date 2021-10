Auf den heutigen Tag haben Sci-Fi-Fans hingefiebert. Ab sofort steht Invasion auf Apple TV+ zur Ansicht bereit. Darüberhinaus haben die Verantwortlichen in Cupertino traditionell am heutigen Freitag neue Folgen zu weiteren Serien veröffentlicht.

„Invasion“ auf Apple TV+ gestartet

Bei Invasion handelt es sich um eine neue 10-teilige Science-Fiction-Dramaserie des Oscar- und Emmy-nominierten Autors/Produzenten/Regisseurs Simon Kinberg (“X-Men”-Filme, “Deadpool”-Filme, “The Martian”) und David Weil („Hunters“).

„Invasion“ spielt auf mehreren Kontinenten und folgt einer Alien-Invasion aus verschiedenen Perspektiven auf der ganzen Welt. In der Serie sind die Schauspieler Shamier Anderson („Bruised“, „Awake“), Golshifteh Farahani („Extraction“, „Paterson“, „Body of Lies“ ), Sam Neill („Jurassic World: Dominion“, „Peaky Blinders“), Firas Nassar („Fauda“) und Shioli Kutsuna („Deadpool 2“, „The Outsider“) zu sehen.

Ab sofort stehen die ersten drei Episoden bereit, anschließend folgen immer freitags neue Episoden.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer sowie einen weiteren Clip zu „Invasion“ eingebunden. Im deutsch-sprachigen Raum heißt die Serie übrigens „Infiltration“.

Weitere neue Episoden

Neben dem Neustart schickt Apple auch neue Folgen zu weiteren Serien ins Rennen. So stehen neue zu The Morning Show, Foundation, Truth Be Told (Staffelfinale) und Acapulco bereit.