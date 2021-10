Die ersten beiden Staffeln zu „Mythic Quest“ sind bereits abgedreht und exklusiv auf Apple TV+ gelaufen. Nun haben die Verantwortlichen bestätigt, dass die Comedy-Serie ein Fortsetzung nehmen wird.

Apple bestätigt: „Mythic Quest“ gehen in die 3. und 4. Staffel.

Apple TV+ hat die Dreharbeiten für die dritte und vierte Staffel von „Mythic Quest“ angekündigt, der erfolgreichen Sitcom der Macher Rob McElhenney, Charlie Day und Megan Ganz.

McElhenney, der auch die Hauptrolle spielt, teilte die Neuigkeiten in seinem charakteristischen komödiantischen Stil in einem Video mit. In diesem sind auch seine Schauspielerkollegen Jason Sudeikis („Ted Lasso“) und Oscar-Preisträger Sir Anthony Hopkins zu sehen.

BREAKING: Big announcement from Sir Anthony Hopkins and Jason Sudeikis (and Ron something) #MythicQuest is returning for Seasons 3 & 4 pic.twitter.com/OugCaIWwjv — Apple TV (@AppleTV) October 21, 2021

„Mythic Quest“ folgt dem Team hinter dem größten Multiplayer-Videospiel aller Zeiten. Neben McElhenney, der als Creative Director des fiktiven Unternehmens, Ian Grimm, die Hauptrolle spielt, gehören zum Ensemble der Oscar-Preisträger F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, Ashly Burch, Jessie Ennis und David Hornsby, der auch als ausführender Produzent agiert. Weitere Darsteller sind Naomi Ekperigin, Caitlin McGee, Humphrey Ker, Chris Naoki Lee und Jonathan Wiggs. Die Serie wird von Lionsgate, 3 Arts Entertainment und Ubisoft Film & Television für Apple TV+ produziert.