Die Beratungsfirma Interbrand hat Apple zum neunten Mal in Folge an die Spitze seiner jährlichen Liste der wertvollsten Marken der Welt gesetzt und dem Technologieriesen einen „Markenwert“ von 408 Milliarden US-Dollar attestiert.

Der Wert von 408 Milliarden US-Dollar stellt einen Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr dar, als Apples Marke mit 323 Milliarden US-Dollar bewertet wurde. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Amazon und Microsoft mit einer Bewertung von 249 bzw. 210 Milliarden US-Dollar, während Google und Samsung die Top 5 abrunden.

„Apple hat sich weiter in das Gesundheitswesen diversifiziert (mit der Apple Watch, die jetzt den Sauerstoffgehalt im Blut aufzeichnet). Mit Abonnement-Dienste in den Bereichen Unterhaltung, Datenspeicherung und Musik ist Apple weiterhin nah am Kunden und findet trotz der durch die Pandemie verursachten Komplikationen weiterhin starke Lösungen für den Online-Handel“, heißt es im Interbrand-Bericht. „Schließlich zeigt Apple immer noch eine bemerkenswerte Richtung und einen Markenwert, der sich darauf konzentriert, dem Verbraucher ein einfaches, nahtloses Erlebnis zu bieten, was sich in einem signifikanten Anstieg des Markenwerts um 26 Prozent widerspiegelt.“