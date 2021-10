Anfang dieser Woche hat Apple das neu 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro vorgestellt. Die Modelle können bereits vorbestellt werden und feiern am kommenden Dienstag (26. Oktober 2021) ihren Verkaufsstart. Vorab tauchen nun ein erstes Foto sowie ein Video auf, die das 14 Zoll MacBook Pro in freier Wildbahn zeigen.

YouTuber Luka Miani hat per Twitter das Foto eines 14 Zoll MacBook Pro neben einem 13 Zoll MacBook Pro geteilt. Dabei handelt es sich um das erste Foto, welches einen Blick auf das neue 14 Zoll MacBook Pro, die Displayaussparung, die neue Tastatur und mehr zeigt. Begleitend dazu steht ein Video bereit.

OMG someone on r/MacBook pro got a pic of the 14” and the 13” side by side, holy cow it looks soooo good I can’t wait pic.twitter.com/1lftUo75B6

— Luke Miani (@LukeMiani) October 22, 2021