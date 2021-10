Knapp eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple die neuen MacBook Pro im Rahmen des „Unleashed-Events angekündigt hat. Gleichzeitig startete der Vorverkauf im Apple Online Store. Der offizielle Verkaufsstart wird am kommenden Dienstag (26. Oktober 2021) gefeiert. Im Vorfeld hat Apple die neuen Modelle nun auf die Reise geschickt.

Die neuen MacBook Pro sind (fast) da. Ein paar wenige Tage müssen sich Frühbesteller noch gedulden, bis ihre neuen MacBook Pro ab Dienstag ausgeliefert werden.

Bei den neuen MacBook Pro setzt Apple auf ein 14 Zoll und 16 Zoll Modell, M1 Pro bzw. M1 Max Chip, Liquid Retina XDR Display mit Promotion und 120Hz, eine Vielzahl von Anschlüssen, eine 1080p FaceTime HD Kamera, neues Design, längere Akkulaufzeit und mehr.

Bevor die neuen MacBook Pro ab Dienstag ausgeliefert werden und gleichzeitig in den Apple Stores vor Ort erhältlich sind, bringt Apple diese nun auf den Postweg. Mehrere Nutzer berichten in den sozialen Meiden, dass Apple damit begonnen hat, die Geräte als „versandt“ zu markieren.

Ein Blick in den Apple Online Store zeigt, dass die Nachfrage nach dem neuen MacBook Pro derzeit so groß ist, dass sie Apple nicht stillen kann. Die Lieferzeiten des 14 Zoll Modells liegt bei rund vier Wochen, auf das 16 Zoll Modell müsst ihr aktuell fünf Wochen warten.

16” MacBook Pro M1 Max💻 shipped and will be delivered on Tuesday! #AlBundyPolkHighStance pic.twitter.com/3B8cDBaLxa

Can anyone explain why the MacBook Pro I ordered last week has already shipped whereas the Apple Watch I ordered two weeks ago is still being processed ¿ pic.twitter.com/uAi0zJOu8c

— Dillon (@monop725) October 23, 2021