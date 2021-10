Die Nielsen-Fernseheinschaltquoten haben einen hohen Stellenwert, zumindest was die Beliebtheit des traditionellen Fernsehens angeht. Mittlerweile verfolgt das Marktforschungsunternehmen auch die TV-Streaming-Aktivitäten der größten Anbieter. Zum ersten Mal wurde nun auch Apple TV+ von Nielsen erfasst. Bei der Gelegenheit feierte Ted Lasso auch gleich sein Debüt als fünftmeistgesehene Originalserie in der Woche vom 20. bis 26. September in den USA.

Ted Lasso in den Nielsen Streaming Top 10

Da die Streaming-Dienste in der Regel keine detaillierten Zahlen über die Leistung ihrer Serien veröffentlichen, müssen die Analysten ihre eigenen Studien heranziehen, um die Zuschauerzahlen zu schätzen. Die Daten von Nielsen beziehen sich nur auf das Publikum in den USA und erfassen derzeit die Inhalte der folgenden Dienste: Netflix, Disney+, Hulu, Amazon Prime Video, und jetzt auch Apple TV+.

Laut Nielsen wurde Ted Lasso in der Woche vom 20. September 509 Millionen Minuten (oder etwa 8 Millionen Stunden) lang gesehen – gerade in der Woche, nachdem die Comedy-Serie bei den Emmys mehrfach ausgezeichnet wurde. Es liegt auf der Hand, dass die Anerkennung durch die Emmys den Einschaltquoten von Serien oft einen Schub verleiht. Nielsen merkt jedoch an, dass Ted Lasso auch in mehreren Wochen zuvor in den Top 10 der Originals erschienen wäre, wenn Nielsen zu diesem Zeitpunkt Apple TV+ erfasst hätte.

Es überrascht nicht, dass die Streaming-Charts von Nielsen von Netflix-Serien wie Squid Game, Lucifer und Sex Education dominiert werden. Dennoch ist es beeindruckend, dass Apple TV+ es in die Top 10 geschafft hat, wenn man bedenkt, dass Apples Abonnentenbasis viel kleiner ist. Ted Lasso ist eindeutig ein großer Erfolg für das Unternehmen.