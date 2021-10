Am heutigen Montag fällt nicht nur das Presseembargo für das neue MacBook Pro, Medienvertreter, Influencer, YouTuber und Co. dürfen ab sofort auch über die neuen AirPods (3. Generation) berichten.

Exakt vor einer Woche hat Apple im Rahmen des „Neue Dimensionen“-Events nicht nur das MacBook Pro 2021 vorgestellt, sondern auch die neuen AirPods 3 angekündigt. Diese lassen sich unter anderem über den Apple Online Store und Amazon bestellen. Den offiziellen Verkaufsstart feiern die Apple Kopfhörer am morgigen Dienstag.

Die AirPods (3. Generation) mit 3D Audio bieten fortschrittliche Funktionen und ein magisches Erlebnis in einem neuen konturierten Design. Durch die Kombination der Leistung des H1 Chips mit einem von Apple entwickelten Akustiksystem nutzen die neuen AirPods Computational Audio, um mit dem Adaptiven EQ einen bahnbrechenden Klang zu liefern. Ihr könnt 3D Audio mit Dolby Atmos in Apple Music, Filmen und TV-Sendungen sowie dynamisches Head Tracking über alle Apple Geräte hinweg genießen. Die neuen AirPods sind schweiß- und wassergeschützt und verfügen über einen Drucksensor zur einfachen und intuitiven Steuerung von Musik und Telefonaten. Die längere Batterielaufzeit ermöglicht bis zu sechs Stunden Wiedergabe und bis zu 30 Stunden Gesamtwiedergabe mit dem praktischen Ladecase.

Wir haben euch ein paar Reviews und Hands-On-Videos zusammengestellt.

The Verge

Engadget

Ich möchte hier kein Blatt vor den Mund nehmen: Die neuen AirPods klingen so viel besser als die beiden Vorgängerversionen. Wie fast Tag und Nacht. Apple hat vom ersten Modell bis zur Version 2019 keine wesentlichen Änderungen an der Klangqualität vorgenommen. Aber für die dritte Generation hat Apple einen benutzerdefinierten Treiber mit einem High-Dynamic-Range-Verstärker gepaart, um die Audio-Chops zu verbessern. Das Unternehmen sagt, dass das Duo zusammenarbeitet, um „reiche, konsistente Bässe“ und „knackige, saubere“ Höhen zu erzeugen. Von dem Moment an, als ich den ersten Song anfeuerte, war dies alles sofort offensichtlich. Ich glaube nicht, dass ich jemals bei einem Testgerät mit dem ersten Ton einer Gitarre hörbar „woah“ gesagt habe, aber angesichts des durchschnittlichen Klangs älterer AirPods war es dieses Mal unfreiwillig.

Gizmodo

Die AirPods 3 sind in jeder Hinsicht ein fantastisches Upgrade, und für diejenigen, die es hassen, Silikonspitzen in ihren Gehörgang zu stopfen (ich benutze sie seit Jahrzehnten und sogar meine Ohren schmerzen nach längerem Gebrauch immer noch), die neuen AirPods sind unglaublich bequem zu verwenden und bieten gleichzeitig eine erstaunliche Klangqualität – etwas, das ich nicht wirklich für möglich gehalten hätte. Ich trage sie seit ihrer Ankunft ganze Tage im Haus, und von all den drahtlosen Ohrhörern, die ich im Laufe der Jahre getestet habe, kommt nichts an das angenehme Gefühl heran.