Im Rahmen der Münchener Medientage 2021 hat Vodafone verschiedene Neuerungen bekannt gegeben. So hat das Unternehmen bestätigt, dass man das Streaming-Angebot auf der TV- und Entertainmentplattform GigaTV erweitert und direkten Zugriff auf Inhalte von Amazon Prime Video ermöglicht.

GigaTV: Amazon Prime Video verfügbar

Vodafone erweitert das Streaming-Angebot auf seiner TV- und Entertainment-Plattform GigaTV: Das Unternehmen beginnt heute damit, die App für den Zugang zu Prime Video auf allen GigaTV Set-Top-Boxen für den Empfang von Kabelfernsehen auszuspielen. Nach und nach wird die App dann in den kommenden Wochen auf allen Geräten verfügbar sein.

Prime Video Neukunden können das Angebot von Prime Video einen Monat lang kostenlos testen, nachdem sie sich über die Amazon Webseite oder mit der GigaTV Set-Top-Box für Prime Video angemeldet haben. Danach kostet die Nutzung 7,99 Euro pro Monat. Wer sich für Prime Video bereits registriert hat, meldet sich mit seinen Zugangsdaten direkt auf der „GigaTV 4K Box“ oder auf der „GigaTV Cable Box 2“ auf dem Startbildschirm oder in der Videothek in der Rubrik „Streaming Services“ an.

Prime Video bietet den Zugriff auf zahlreiche Filme und Serien. Prime-Mitglieder in Deutschland haben seit diesem Herbst Zugriff auf die Highlight-Spiele der UEFA Champions League am Dienstag, von den Playoffs bis zum Halbfinale, ohne zusätzliche Kosten als Teil ihrer Mitgliedschaft.