Im Rahmen seiner „Unleashed“-Keynote hatte Apple im vergangenen Monat bestätigt, dass Apple Fitness+ im Herbst auch in Deutschland starten wird. Am heutigen Abend kam die offizielle Bestätigung. Apple Fitness+ wird am 03. November 2021 in Deutschland und 14 weiteren Ländern starten.

Apple Fitness+ startet am 03. November in Deutschland

Bei Apple Fitness+ handelt es sich um einen Fitness Service speziell für die Apple Watch. Dieser ist bereits seit einiger Zeit in den USA und einer Handvoll weiterer Länder verfügbar und ist ab dem 03. November in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiterer Länder erhältlich.

Mit dem Update auf iOS 15.1, iPadOS 15.1 und Co. steht ab sofort mit SharePlay eine neue Art zur Verfügung, gemeinsam mit Menschen an anderen Orten zu trainieren oder zu meditieren. SharePlay ermöglicht es iPhone-, iPad- und Mac-Benutzern, während eines FaceTime-Anrufs Erfahrungen mit Freunden und Familie zu teilen. Damit könnt ihr mit bis zu 32 anderen Teilnehmern trainieren und euch gegenseitig motivieren.

Geführte Meditation

Neu sind dann auch die Meditationen. Meditation hilft dabei, Alltagsstress abzubauen, mehr Bewusstsein zu schaffen und Resilienz für die täglichen Herausforderungen des Lebens zu fördern. In Anlehnung an die beliebten Achtsamen Cooldowns in Fitness+ gibt es jetzt die geführte Meditation. So können Nutzer:innen eine Meditationsroutine entwickeln und sich noch wohler fühlen. Es gibt neun Meditationsthemen – Purpose, Kindness, Gratitude, Awareness, Creativity, Wisdom, Calm, Focus und Resilience – und motivierende Videos mit den Fitness+ Trainer und Trainerinnen. Die einzelnen Übungen dauern 5, 10 oder 20 Minuten.