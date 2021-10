Die Apple Watch 7 feierte erst vor wenigen Tagen ihren Verkaufsstart, da gibt es auch schon die ersten Gerüchte zur Apple Watch 8. Erneut keimt das Gerücht auf, dass Apple einen Sensor zur Blutzuckermessung implementieren möchte.

Apple Watch 8: Gerüchte zur Blutzuckermessung

Apples Zulieferer entwickeln derzeit Komponenten für Sensoren der nächsten Generation in der Apple Watch Series 8. Mit diesen soll es Nutzern möglich sein, den Blutzuckerspiegel messen zu können.

In einem Bericht von DigiTimes (via Macrumors) heißt es, dass Apple und seine Zulieferer begonnen haben, an kurzwelligen Infrarotsensoren zu arbeiten. Diese Sensoren, die wahrscheinlich auf der Rückseite der Apple Watch angebracht werden, sollen es dem Gerät ermöglichen, den Zuckergehalt im Blut eines Trägers zu messen.

In den letzten Jahren hat Apple die Apple Watch mit verschiedenen Gesundheitsfunktionen aufgewertet. So wurden unter anderem eine EKG-App, ein Pulsmesser, eine Sensor zur Blutsauerstoffmessung und weitere Features implementiert. In diesem Jahr – bei der Apple Watch 7 – ist kein. Neues Sensor implementiert worden. Stattdessen hat sich Apple auf andere Verbesserungen (größeres Display, S7-Chip etc.) konzentriert.

Mehrfach war in den letzten Jahren zu lesen, dass Apple an einem Glukosesensor für die Apple Watch arbeitet. Gegenwärtige Verfahren zur Messung des Blutzuckerspiegels umfassen in der Regel die Entnahme einer Blutprobe sowie die Nutzung eines medizinischen Gerätes. Apple möchte das Ganze jedoch nicht-invasiv gestalten, was eine enorme Hürde darstellt.