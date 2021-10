iOS 15.1 und iPadOS 15.1 stehen ab sofort als Download bereit. Apple nutzt den heutigen Abend nicht nur, um macOS Monterey zu veröffentlichen, sondern auch, um ein Update für iPhone und iPad zur Verfügung zustellen. Damit haben nicht nur Entwickler die Möglichkeit, auf das X.1 Update zuzugreifen, sondern auch „normale“ Anwender.

iOS 15.1 & iPadOS 15.1 sind da

Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 15.1 und iPadOS 15.1 auf den eigenen Servern platziert, so dass diese von Jedermann heruntergeladen werden kann. Am einfachsten erfolgt das Update over-the-air (OTA) direkt am iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.

iOS 15.1 und iPadOS 15.1 bieten auf der einen Seite neuen Funktionen und auf der anderen Seite allerhand Bugfixes und Leistungsverbesserungen. In den Release-Notes zu iOS 15.1 heißt es

SharePlay

SharePlay ist eine neue Methode, um in FaceTime mit Inhalten der Apple TV App, von Apple Music und anderen unterstützten App Store-Apps dieselben Erfahrungen synchron mit anderen Personen zu teilen.

Mit geteilten Steuerelementen können alle Beteiligten die Wiedergabe anhalten, starten, zurückspulen oder schnell vorspulen.

Die intelligente Lautstärkeregelung senkt den Audiopegel von Filmen, TV-Sendungen oder Songs automatisch, wenn befreundete Personen sprechen.

Dank Apple TV-Unterstützung kannst du das geteilte Video auf deinem großen Bildschirm ansehen und dich gleichzeitig im FaceTime-Anruf auf dem iPhone unterhalten.

Die Bildschirmfreigabe ermöglicht es allen Personen, die am FaceTime-Anruf teilnehmen, sich Fotos anzusehen, im Web zu surfen oder sich gegenseitig zu helfen.

Kamera

ProRes-Videoaufnahme mit dem iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max

Einstellung zum Deaktivieren des automatischen Wechsels zum Makromodus beim Aufnehmen von Fotos oder Videos auf dem iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max

Apple Wallet

Dank der Unterstützung für COVID-19-Impfkarten kannst du verifizierbare Impfdaten von Apple Wallet hinzufügen und vorlegen.

Übersetzen

Mandarin-Chinesisch (Taiwan) wird jetzt in der App „Übersetzen“ und für systemweite Übersetzungen unterstützt.

Home

Es gibt neue Auslöser für Automationen, die auf der aktuellen Messung eines HomeKit-fähigen Sensors für Luftfeuchtigkeit, Luftqualität oder Lichtpegel basieren.

Kurzbefehle

Mit neuen vordefinierten Aktionen kannst du Text über Bilder oder GIFs legen.

Diese Version behebt auch die folgenden Probleme: