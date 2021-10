Eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple am vergangenen Montag im Rahmen der „Unleashed“-Keynote das neue MacBook Pro 2021 vorgestellt hat. Den offiziellen Verkaufsstart feiern die neuen Modelle am morgigen Dienstag. Was fehlt noch? Richtig, die Reviews und begleitenden Hands-On-Videos. Vor wenigen Augenblicken ist das Presseembargo gefallen und wir erhalten einen näheren Blick auf das nagelneue MacBook Pro.

MacBook Pro 2021: Die Reviews zum 14 Zoll und 16 Zoll Modell sind da

Apple hat verschiedenen Medienvertretern, Journalisten, YouTubern, Influencern und Co. ein MacBook Pro Testgerät zur Verfügung gestellt, damit sich diese vor dem offiziellen Verkaufsstart mit den neuen Modellen beschäftigen und diese ausprobieren können.

Wir bringen euch noch einmal kurz auf Ballhöhe. Apple setzt beim neuen MacBook Pro 2021 auf ein 14 Zoll und 14 Zoll Modell, M1 Pro bzw. M1 Max Chip, Liquid Retina XDR Display mit ProMotion und 120Hz, HDMI, USB-C, SD-Kartenslot, Kopfhöreranschluss, MagSafe und mehr.

Vor wenigen Augenblicken ist das Presseembargo gefallen, so dass die ersten Hands-On-Videos und Reviews auftauchen. Wir haben uns umgeguckt und haben euch verschiedene Reviews und Videos zusammengetragen

The Verge

Es ist leicht, sich auf die neuen MacBook Pro Modelle zu freuen – es fühlt sich an, als hätte Apple endlich allen zugehört und die besten Teile des beliebten MacBook Pro 2015 zurückgebracht, während das Display und die Leistung auf neue Höhen getrieben wurden. Ich kenne viele Leute, die ein Gerät ungesehen bestellt haben; Der Nachholbedarf nach einem großartigen Pro-Mac-Laptop ist gestiegen, seit Apple letztes Jahr das MacBook Air und das 13-Zoll-MacBook Pro mit M1-Chips auf den Markt gebracht hat.

TechCrunch

Mit einem Preis zwischen 1.999 und 5.899 US-Dollar ist dies nicht das MacBook für jeden. Für die meisten Verbraucher erledigt das MacBook Air die Arbeit – und noch mehr. Aber wenn Sie jemand sind, der seine Maschine regelmäßig an die Grenzen bringt, ist das neue Pro eine großartige Kombination der besten Elemente der MacBook-Familie.

Gizmodo

Die Rückkehr nützlicher Ports zum MacBook Pro ist ein Wendepunkt, wenn Sie viele Peripheriegeräte als Teil Ihres Workflows verwenden. Beide MacBook Pros haben drei Thunderbolt 4 (USB-C) Anschlüsse, einen Kopfhöreranschluss, einen HDMI Anschluss, einen SD-Kartensteckplatz und einen MagSafe Ladeanschluss, was sehr zufriedenstellend ist. (Sie können auch über USB-C aufladen.)

Six Colors

Die neuen 14- und 16-Zoll-MacBook-Pro-Modelle läuten eine neue Ära bei Apple-Laptops ein. Dies sind die ersten High-End-Macs, die von von Apple entwickelten Prozessoren angetrieben werden, und das ist eine große Sache – aber sie lehnen auch das minimalistische Design von Apple ab, das Mitte der 2010er Jahre ein einfaches Design erreichte, indem es den Benutzern Komplexität und Frustration aufzwang. […] Ich habe die letzte Woche mit einem 14-Zoll-MacBook Pro mit einem M1 Max-Prozessor mit 32 GPU-Kernen und 64 GB RAM verbracht. Und ich freue mich, berichten zu können, es stimmt – alles. Apple hat seine Fehler der letzten Jahre rückgängig gemacht und einen Laptop entwickelt, der im Wesentlichen ein Mac Pro ist, den Sie in einen Rucksack stecken können.

Video-Reviews

