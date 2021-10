Immer mal wieder und in regelmäßigen Abständen informiert die Deutsche Telekom über ihren Breitbandausbau. Zum Start in die neue Woche gibt es eine neue Wasserstandsmeldung. Do bestätigt das Bonner Unternehmen, dass ab sofort 285.000 Haushalte schnell surfen können.

Mit der Telekom surfen jetzt 285.000 Haushalte schneller

Die Telekom hat im September für 285.000 Haushalte die Internet-Geschwindigkeit erhöht. Jetzt können im Telekom-Netz 34,3 Millionen Haushalte einen Tarif mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) oder mehr buchen. 26,3 Millionen Haushalte können einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr buchen.

„Die Zahlen belegen, dass wir der Breitband-Motor in Deutschland sind – für Festnetz und Mobilfunk“, sagt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Wir bieten schnelles Internet für Millionen und nicht Topspeed für ganz wenige. Und wir machen das in bester Netzqualität.“

Die Zahl der Haushalte, die einen reinen Glasfaser-Anschluss erhalten können, stieg im September um 187.000 und beträgt 2,9 Millionen. Hier sind Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich. Seit Jahresanfang haben 1,8 Millionen Haushalte vom Ausbau der Telekom profitiert.