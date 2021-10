tvOS 15.1 ist da. Apple nutzt den heutigen Abend, um eine Vielzahl an Updates zu veröffentlichen. Neben iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1 und macOS Monterey könnt ihr ab sofort auch tvOS 15.1 herunterladen und auf Apple TV installieren.

Apple veröffentlicht tvOS 15.1

Mit der Freigabe von tvOS 15.0 im vergangenen Monat brachte Apple verschiedene neue Funktionen auf die kleine schwarze Medienbox. Allerdings schafften es nicht alle neuen Funktionen in die initiale Version. Am heutigen Tag gibt es in Form von tvOS 15.1 einen Nachschlag. Die vermutlich größte Verbesserung liegt in der Unterstützung von SharePlay.

Apple beschreibt das Ganze wie folgt

SharePlay: Sieh dir mit SharePlay Filme oder Fernseh­sendungen zusammen mit anderen an, egal wo sie sind. Starte einfach einen FaceTime Anruf auf deinem iPhone oder iPad und füge Apple TV hinzu, um deinen großen Bild­schirm zu teilen. Die Wieder­gabe läuft bei allen gleich­zeitig – so könnt ihr zusammen lachen, weinen, schreien oder entspannen.

Sollten sich weitere Verbesserungen zeigen, so werden wir nachberichten.

In gewohnter Manier könnt ihr tvOS 15.1 bequem über AppleTV -> Einstellungen -> System -> Softwareupdates -> „Software aktualisieren“ installieren.