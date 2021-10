Fotos eines „Apple Watch Pro“-Logos sind im Internet aufgetaucht. Diese stammen von einem 2015er Demo-Gerät aus einem Apple Store und legen nahe, dass Apple zu einem früheren Zeitpunkt über die Bezeichnung „Apple Watch Pro“ nachgedacht hat. Bis dato haben wir eine solche Smartwatch-Bezeichnung allerdings nicht erlebt.

Der Twitter-Account @AppleDemoYT hat eine versteckte Datei auf einer Apple Watch Demo-Einheit enthüllt. Bei der fraglichen Datei handelt es sich um ein „Apple Watch Pro“-Logo. Ein solches Modell erblickte bislang jedoch nicht das Licht der Welt.

Der ein oder andere wird sich noch daran erinnern, dass Apple im Jahr 2015 bei der Einführung der Original Apple Watch die Geräte in Kombination mit einem iPad mini ausstellte. Die Apple Watch selbst konnte nicht ausprobiert werden. Stattdessen konnte man sich über das iPad mini Informationen zur Apple Watch anzeigen lassen.

Upon looking into some of the demo content files on a 2015 Apple Watch Demo (A1623), I discovered an image of logo for an unknown model of Apple Watch. Not sure if “Apple Watch Pro” is an unreleased model, or is just some place holder text. #appleinternal pic.twitter.com/kbpzBGrokX

— Apple Demo (@AppleDemoYT) October 25, 2021