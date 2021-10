Cabel Sasser von Panic hat einen exklusiven Blick auf einen frühen iPod-Prototyp geworfen. Der seltene Prototyp ist gelb und recht groß im Vergleich zur finalen Version des Original-iPod. Das Besondere an dem Prototyp ist, dass er im Grunde gar kein Vorserienmodell ist, sondern ein geschicktes Tarngehäuse für den echten iPod.

So lustig es auch wäre, wenn Apple tatsächlich mit dem Gedanken gespielt hätte, den iPod wie einen gescheiterten Versuch eines DVD-Players im Taschenformat zu gestalten, so ist dies hier nicht der Fall. So erklärt Tony Fadell, der Erfinder des iPod, dass dieser Prototyp entworfen wurde, um zu verhindern, dass das echte iPod-Design vor der Markteinführung durchsickert.

This is a P68/Dulcimer iPod prototype we (very quickly) made before the true form factor design was ready. Didn’t want it look like an iPod for confidentiality – the buttons placement, the size – it was mostly air inside – and the wheel worked (poorly) https://t.co/qeNMHMmVsc

— Tony Fadell (@tfadell) October 23, 2021