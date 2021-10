Mit „Otis rollt zur Hilfe“ ist Anfang dieses Monats eine neue Kinderserie exklusiv auf Apple TV+ gestartet. Anscheinend steht diese bei Apple bei Apple besonders im Fokus, zumindest haben die Verantwortlichen einen weiteren kreuzen Clip zur Serie veröffentlicht.

„Otis rollt zur Hilfe“ – neues Featurette-Video ist da [Apple TV+]

Seit dem Start von „Otis rollt zur Hilfe“ hat Apple zahlreiche kurze Clips zur Kinderserie veröffentlicht. Ab sofort steht mit „Get Rolling with Otis — Origin Story Featurette“ ein weiteres Video zur Verfügung.

In der Videobeschreibung heißt es

Empathie ist eine Superkraft. Loren Long, Autor und Illustrator der Bücher „GWet Rolling with Otis“ und Michele Borba, Experte für Resilienz und Empathie, diskutieren, wie Charaktere wie Otis kleinen Kindern beibringen, wie sie einen bedeutsamen Unterschied machen können. „Get Rolling with Otis“ ist auf Apple TV+ verfügbar

Warum geht es bei „Otis rollt zur Hilfe“? „Otis rollt zur Hilfe“ bzw. im englischen „Get Rolling With Otis“, ist eine Serie von 9 Story und Brown Bag Films basierend auf den beliebten Büchern von Penguin Random House, die den Abenteuern eines kleinen Traktors mit großem Herzen folgt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Willkommen auf der Long Hill Dairy Farm, wo der Traktor Otis und all seine Freunde leben. Otis mag zwar klein sein, aber er hat ein großes Herz. Wann immer er jemanden in Not sieht, tritt er auf die Bremse, um zu sehen, was lpassiert ist – und eilt dann mit Vollgas zu Hilfe.