Regelmäßig machen wir euch auf Amazon Aktionen aufmerksam, bei denen ihr bares Geld sparen oder von Gratis-Monaten profitieren könnt. Aktuell läuft beispielsweise eine Promo, bei der ihr Amazon Music Unlimited 3 Monate gratis erhaltet. Doch dies ist nicht die einzige Möglichkeit, mit der ihr aktuell bei Amazon sparen könnt. Über die entsprechende Amazon-Webseite könnt ihr eure persönlichen Werbeaktionen ansehen, von denen ihr aktuell profitieren könnt.

Amazon: Entdeckt eure persönlichen Werbeaktionen

Kunden haben bei Amazon ganz einfach die Möglichkeit, ihre für Sie verfügbaren Aktionscodes an einem Ort zu finden. Dafür müsst ihr euch nur in euren Amazon Account einloggen und auf folgenden Link klicken um alle Aktionscodes, Angebote und kostenlosen Probe-Abos zu sehen, für die ihr berechtigt seid. So könnt ihr ganz einfach Geld sparen, während ihr Amazon entdeckt.

Ein paar Beispiele gefällig? Sobald ihr auf die Amazon Sonderseite klickt (und eingeloggt seid)erhaltet ihr beispielsweise das Angebot, dass ihr 8 Euro geschenkt bekommt, wenn ihr euer Amazon-Konto aufladet. Weitere Promos bieten euch die Möglichkeit, dass ihr Audible 60 Tage kostenlos hört und Amazon Music Unlimited 3 Monate gratis erhaltet. Aber auch 15 Prozent Rabatt auf die Baby-Erstausstattung sind möglich.

Natürlich könnt ihr auch jederzeit die Amazon Blitzangebote und Angebote des Tages entdecken. Bitte beachtet, dass dies nur Beispiele sind, und dass nicht alle Anwender alle Promos angezeigt bekommen.