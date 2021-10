Etwas mehr als eine Woche befindet sich die Apple Watch Series 7 mittlerweile im Handel. Unter anderem setzt Apple bei der neuen Generation auf ein größeres Display. Über genau dieses sprechen die Apple Manager Alan Dye und Stan Ng in einem aktuellen Interview.

Zu einem Apple Produktstart gehören für gewöhnlich auch Interviews, die hochrangige Manager verschiedenen Publikationen geben. Begleitend zum Apple Watch 7 Verkaufsstart haben sich nun Alan Dye und Stan Ng im Interview mit CNET geäußert.

Alan Dye (Apple Vice President of Interface Design) und Stan Ng (Apple Vice President of Product mMrketing) erklären, dass sich Apple entschieden hat, die Displaygröße der Apple Watch mit der Serie 7 zu erhöhen, da leichter lesbarer Text die Bedienung des Gerätes verbessert.

Ng sagte, dass die Refraktion des Rands des vorderen Kristalls der ‌Apple Watch Series 7‌ die Designentscheidungen des Unternehmens für watchOS beeinflusste und erklärte, wie der brechende Rand funktioniert:

Diese lichtbrechende Kante erzeugt diesen sehr subtilen Rundum-Effekt. Und der Bildschirm scheint sich nach unten zu biegen, direkt in Richtung des Uhrengehäuses. Wirklich, es ist ein optischer Effekt, es liegt an der Art und Weise, wie das Licht der OLED an den Kanten des vorderen Kristalls gebrochen wird. Wir haben diesen Kristall so umgestaltet, dass er eher eine Kuppelform hat, was auch zu dem dickeren Kristall und der höheren Haltbarkeit beigetragen hat. Es war also für beide eine Art Zweierlei.