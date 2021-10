Congstar bietet euch nicht nur diverse Smartphone-Tarife an, am heutigen Tag hat der Kölner Mobilfunkanbieter congstar ein Abomodell für Apple Produkte gestartet. Congstar Kunden haben jetzt mit dem congstar Abo für Apple Produkte die Möglichkeit, bei Buchung einer congstar Allnet Flat S, M oder L ein neues Apple Geräte wie das iPhone, das iPad oder die Apple Watch zu abonnieren.

Congstar schreibt

Mit dem congstar Abo für Apple Produkte können Kunden immer das neueste Apple Produkt unkompliziert nutzen. Zudem sind die monatlichen Gesamtkosten beim congstar Abo für Apple Produkte niedriger als bei einem gewöhnlichen Ratenkauf und es gibt keine versteckten Kosten – maximale Transparenz also. Denn bei der Berechnung der Monatsraten wird bereits vorher der hohe Restwert der Apple Produkte nach Ablauf der Mietzeit abgezogen. Ein Beispiel: Bei einem iPhone 13 (mit 128 GB) beträgt der monatliche Preis bei Ratenzahlung 35,00 Euro über eine Laufzeit von 24 Monaten, hinzu kommen 59,00 Euro einmalige Anzahlung. Die monatliche Miete beim congstar Abo beträgt demgegenüber nur 29,50 Euro. Zusätzlich kann dieses Modell für 8,49 Euro monatlich mit Apple Care+ gegen unbeabsichtigte Schäden außerhalb der Garantie abgesichert werden.

Der Start in ein congstar Abo für Apple Produkte ist ganz einfach online mit dem Abschluss eines congstar Allnet Flat Tarifs S, M oder L ohne Vertragslaufzeit möglich. Anstatt ein Gerät mit Einmalzahlung und zusätzlicher monatlicher Rate hinzuzubuchen, kann als zusätzliche Option das congstar Abo für das gewünschte Apple Gerät gewählt werden. Die Laufzeit beträgt bei einer Apple Watch und einem iPhone 24 Monate, bei einem iPad 36 Monate. Ab einer Laufzeit von 12 Monaten bei Apple Watch und iPhone bzw. 18 Monaten beim iPad gibt es die Möglichkeit zum frühzeitigen Upgrade auf ein neues Modell gegen eine Abschlagszahlung. Zum Ende der Laufzeit kann der Kunde das Gerät alternativ zur Rückgabe auch zum Restwert erwerben oder aus dem laufenden Mietvertrag herauskaufen. Mit der Rückgabe jedes Altgerätes oder der aktiven Entscheidung zur Weiternutzung kann jeder Kunde einen entscheidenden Beitrag zur Schonung von Ressourcen leisten. Denn jedes Apple Gerät, das als Altgerät zurückgegeben wird, geht in einen Wiederaufbereitungs-Kreislauf und tritt so sein zweites Leben als generalüberholtes Gerät an.