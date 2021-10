Der Vorsprung von Apple gegenüber Intel bei Laptop-Chips ist unbestreitbar, selbst für den US-Chiphersteller selbst. Es gibt jedoch auch Stimmen, die behaupten, dass der Vorsprung entweder gering oder nur vorübergehend sei. So würde der neue Apple-Chip angeblich langsamer als Intels kommende Alder Lake CPU sein, heißt es in den Aussagen der Kritiker. Zwei prominente Namen bestreiten diese Behauptung: der ehemalige Mac-Chef Jean-Louis Gassée und der ehemalige Windows-Präsident Steven Sinofsky.

Jean-Louis Gassée war einst der Macintosh-Entwicklungschef von Steve Jobs und galt als heißer Kandidat für den Posten des Firmenchefs. In einem Blogbeitrag weist er den Alder Lake-Vergleich zurück, bei dem ein aktueller Produktions-Laptop-Chip mit einem geplanten Chip für Desktops verglichen wird. Insbesondere sei es Intel nicht gelungen, ein Schlüsselgeheimnis für den Erfolg von Apple Silicon zu verwirklichen: alles in einen einzigen Chip zu integrieren. Gassée führt aus:

„Im Falle von x86-Geräten ist Intels SIP (System In a Package) ein Eingeständnis seiner Unfähigkeit, alle CPU-Organe in ein einziges SoC (System on a Chip) zu integrieren.

Infolgedessen leidet die SIP-Leistung aufgrund der geringeren Verbindungsgeschwindigkeiten, insbesondere im Vergleich zu einem vollständig integrierten SoC. Die Speicherübertragung der M1 Pro und Max erreicht beispielsweise 200 und 400 Gigabit pro Sekunde, Geschwindigkeiten, die bei einer SIP-CPU-Implementierung unerreichbar sind.“