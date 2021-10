Meross blickt bereits auf ein beachtliches HomeKit-Portfolio. Ab sofort ergänzen zwei neue Produkte die HomeKit-Familie des Herstellers. Ab sofort stehen eine neue Version des HomeKit Heizkörper-Thermostats sowie eine HomeKit-Stehlampe bereit.

Smartes Heizkörper-Thermostat (neues Modell)

Meross hat ein neues smartes Heizkörper-Thermostat aufgelegt. Dieses ist nicht nur Mit Apple Homekit, sondern auch mit Amazon Alexa und Google Assistant. Passend zur bevorstehenden Heizperiode habt ihr somit eine weitere Möglichkeit, das Heizen in den eigenen vier Wänden etwas smarter zu gestalten.

Ihr deinstalliert euer altes Thermostat und ersetzt dieses durch das Meross-Modell. Anschließend könnt ihr dieses in euer Smart Home einbinden und per Siri, Alexa, Google Assistant oder die begleitenden Apps steuern. Natürlich könnt ihr auch Regeln, Szenen, Automationen etc. verwenden.

Bei der neuen Version des Heizkörper-Thermostat setzt der Hersteller unter anderem auf eine automatische Kalibrierungsfunktion, eine verbesserte Funktion zur Erkennung offener Fenster sowie die ein oder andere kleinere Anpassung. Meross wirbt damit, dass sich mit dem smarten Heizkörper-Thermostat bis zu 30 Prozent der Heizkosten eingespart werden können.

Der Hersteller bietet das Heizkörper-Thermostat in Kombination mit einem Hub sowie einzeln an. Zum Verkaufsstart könnt ihr auf der jeweiligen Amazon Produktseite einen 15 Prozent Gutschein aktivieren und so den ein oder anderen Euro sparen. Aktuell werden 39,94 Euro bzw. 70,54 Euro fällig.

[Upgrade] meross Smart Heizkörperthermostat kompatibel mit HomeKit, WLAN Heizungsthermostat... Benötigt Hub: Die Heizung einfach per App, Sprachbefehl oder automatisch nach Zeitfenstern und...

Kompatibilität mit Apple HomeKit. Meross Smart Home Thermostat unterstützt Sprachsteuerung von...

[Upgrade] Meross Smart Heizkörperthermostat inklusive Hub, kompatibel mit HomeKit, WLAN... Set aus Heizkörperthermostat und Meross HomeKit Hub. Die Heizung einfach per App, Sprachbefehl oder...

Kompatibilität mit Apple HomeKit. Meross Smart Home Thermostat unterstützt Sprachsteuerung von...

Smarte dimmbare LED Stehlampe

Beim zweiten neuen Produkt handelt es sich um eine smarte dimmbare LED Stehlampe. Diese ist mit Apple Homekit, Google Assistant, Samsung SmartThings sowie Amazon Alexa kompatibel.

Die LED kann eine Farbtemperatur von 2700 bis 6000K abgeben und gedimmt werden. So könnt ihr diese in unterschiedlichen Zimmer zu verschiedenen Anlässen nutzen. Regeln, Szenen, Automationen sind selbstverständlich.

Mit ihrem haltbaren Schwanenhals kann die verstellbare Stehlampe in jeden Winkel und jede Position gedreht werden, um in so viele Richtungen zu leuchten.

Falls gewünscht, könnt ihr die smarte Stehlampe ohne zusätzliches Werkzeug in drei Minuten in eine Schreibtischlampe umwandeln. Die smarte Meross Stehlampe kostet 109,78 Euro, ist auf Lager und kann sofort verschickt werden.