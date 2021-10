Eine Koalition von Tech-Unternehmen, darunter Apple, Google, Snap und Salesforce, hat sich mit Experten zusammengetan und die „Catalyze Tech“-Koalition gegründet, um die Vertretung von Minderheiten im Silicon Valley zu verbessern.

Diversität in der Technologiebranche

Nach mehr als einem Jahr Forschung über die Vertretung von Minderheiten in großen Technologieunternehmen durch das Aspen Institute und andere Forscher wurde der Bericht „Action to Catalyze Tech“ (ACT) veröffentlicht. Dieser ruft Tech-Unternehmen zu mutigem, kollektivem Handeln auf, um eine Gleichberechtigung in der Branche zu schaffen. Nach der Veröffentlichung des Berichts haben sich zahlreiche große Unternehmen im Silicon Valley bereit erklärt, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Mehr als 30 CEOs und Führungskräfte führender Technologieunternehmen, darunter Airbnb, Apple, Dropbox, Etsy, Google, LinkedIn, Twitter, Salesforce, Spotify und Uber, haben sich als Erstunterzeichner des ACT-Berichts verpflichtet, sich selbst und ihre Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Zusammen repräsentieren diese Gründer mehr als 500.000 Tech-Mitarbeiter.

Am 3. November veranstaltet Catalyze Tech den ersten jährlichen DEI (Diversity, Equity, Inclusion) Innovationsgipfel. Hierbei werden CEOs und Führungskräfte der unterzeichnenden Unternehmen, DEI-Experten und Befürworter zusammenkommen, um über eine branchenübergreifende Abstimmung zu diskutieren und darüber, wie die Empfehlungen des Berichts in die Tat umgesetzt werden können.