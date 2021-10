Mit der Vorstellung des MacBook Pro 2021 setzt Apple erstmals auch beim Mac auf eine Notch. Die Displayaussparung wurde mit dem iPhone X eingeführt und schafft nun den Sprung auf den Apple Computer. Schnell drängte sich die Frage auf, wie Apple die Menüleiste anpasst, um der „Kerbe“ gerecht zu werden.

Gestern haben wir euch auf zwei Videos aufmerksam gemacht, die veranschaulichten, dass macOS Monterey und die Notch standardmäßig noch nicht in allen Lebenslagen optimal miteinander harmonieren.

So war zu erkennen, dass Teile der Menüleiste unter der „Notch“ verschwinden können. Kaum tauchten diese Videos auf, ging Apple bereits auf die Situation ein und veröffentlichte das neue Support Dokument #HT212842. Mit diesem wird erklärt, wie ihr die Einstellungen einzelner Apps anpassen könnt, damit die Menüleiste auf dem neuen 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro unterhalb der Kamera angezeigt wird.

Sollte bei euch eine App das Problem besitzen, dass Teile der Menüleiste unter der „Kerbe“ verschwinden, so könnt ihr mit der entsprechenden Einstellung Abhilfe schaffen. Ihr markiert die „problematische“ App im Finder und ruft das Menü Ablage -> Information auf. Alternativ könnt ihr das Tastaturkürzel „Befehl + i“ nutzen. Anschließend werden euch die Informationen zu der App in einem separaten Fenster angezeigt. Dort könnt ihr unter „Allgemein“ die Option „Größe an Sitz unter der integrierten Kamera anpassen“ aktivieren.

Good news for notch haters! If you’ve got an app (or apps) with menus that collide with the notch, just Get Info on the app, and enable „Scale to fit below built-in camera“.

While the app is running (even in the bg), your display is scaled.#Apple #M1Pro #M1Max #MacBookPro2021 pic.twitter.com/nlGqkFkXAH

— Joseph from Sketch (@Jatodaro) October 27, 2021