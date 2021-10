o2 hat mehrere spannende Aktionen aufgelegt, die ihr kombinieren könnt und über die wir euch gerne informieren möchten. Auf der einen Seite erhaltet ihr das iPhone 13 bzw. iPhone 13 Pro in Kombination mit einem o2 Free Tarif für nur 1 Euro und auf der anderen Seite macht es euch o2 einfacher denn je, von einem alten Handy auf ein nagelneues Smartphone umzusteigen. Spart euch Zeit und nervige Verhandlungen und nutzt den Handy-Ankauf über o2.

o2 startet spannende Aktion

Nutzt den neuen Handy-Ankauf-Service von o2 und kombiniert das Ganze direkt mit einem neuen Smartphone. Bevor euer altes Handy in der Schublade „vergammelt“, könnt ihr es so viel besser einsetzen.

Blicken wir zunächst aber auf das iPhone 13 und iPhone 13 Pro in Kombination mit den o2 Free Tarifen. Exemplarisch haben wir uns die Kombination aus iPhone 13 und o2 Free M sowie aus iPhone 13 Pro und o2 Free Unlimited Max angeguckt. Über die neuen iPhone 13 (Pro) Modelle müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren. Apple setzt auf einen A15-Chip, ein 6,1 Zoll Display (beim iPhone 13 und iPhone 13 Pro), Face ID Gesichtserkennung, Dual- bzw. Tripple-Kamerasystem, 5G und vieles mehr. Unseren Testbericht zum iPhone 13 Pro Max findet ihr hier, zum iPhone 13 Test geht es hier entlang.

Der o2 Free M bietet euch eine Allnet-Flat (Telefon- und SMS-Flat), 20GB Highspeed-Datenvolumen, 4G/5G und EU-Roaming. Beim o2 Free Unlimited Max erhaltet ihr sogar unbegrenztes Datenvolumen mit maximal 500MBit/s). Insbesondere der zuletzt genannte Tarif dürfte sämtliche Bedürfnisse abdecken. Aber auch der o2 Free M mit seinen 20GB Datenvolumen kann sich sehen lassen und dürfte für die meisten Anwender völlig ausreichend sein.

Egal, ob ihr euch für das iPhone 13 mit o2 Free M oder das iPhone 13 Pro mit o2 Unlimited Max entscheidet, für das jeweilige iPhone werden einmalig nur 1 Euro fällig. Monatlich zahlt ihr für Gerät (24 Raten) und den o2 Free M nur 59,99 Euro bzw. für den o2 Free Unlimited Max nur 89,99 Euro. Auf diese Art und Weise könnt ihr den verhältnismäßig hohen iPhone 13 (Pro) Anschaffungspreis bequem auf 24 Monate verteilen. Alternativ könnt ihr euch auch für 36 Monate oder 48 Monate entscheiden und so den monatlichen Preis deutlich senken. Neben den iPhone Modellen bietet o2 natürlich auch zahlreiche andere Smartphones an.

100 Euro Wechselbonus

Bei erstmaligem Wechsel in einen o2 Free Tarif mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit aus einem Vertrag, der zuvor mindestens 3 Monate bestanden hat, sowie einer erfolgreichen Rufnummern-Portierung zu o2 bis spätestens 4 Wochen nach Abschluss des o2 Vertrags, erhaltet ihr einen Wechselbonus in Höhe von 100 Euro. Der Wechselbonus wird als monatlicher Rabatt in Raten von 20 x 5 € auf die Grundgebühr gewährt.

Bis zu 500 Euro bei der Inzahlungnahme eures alten Handys kassieren

Ob Apple iPhone oder Geräte einer anderen Marke, wie z. B. Samsung oder Huawei, je besser der Gesamtzustand eures Handys ist, desto höher ist auch der Preis, den ihr erzielen könnt.

Für gewöhnlich steigt man von einem „alten“ Smartphone auf ein „neues“ Smartphone um. Von daher macht es in unseren Augen Sinn, sein Altgerät Inzahlung zu geben und vom Ankaufpreis zu probieren. Das spart Zeit und nervige Verhandlungen.

Bei o2 erhaltet ihr bis zu 500 Euro für euer Altgerät. Dafür darf das Handy natürlich nicht zu alt und in einem guten Zustand sein. Die Abwicklung ist ziemlich einfach und alle Details sind hier aufgeführt.