Sky und Apple haben soeben eine neue langfristige Vereinbarung bekannt gegeben, die die Einführung von Apple TV+ auf Sky Q und Sky Glass (dabei handelt es sich um TV-Geräte, die in Deutschland ab 2022 verfügbar sein werden) vorsieht.

Apple TV+ startet in den nächsten Monaten auf Sky Q

Apple TV+ wird in den kommenden Monaten sowohl auf Sky Glass als auch auf Sky Q verfügbar sein. Sky Glass wird in Deutschland ab Ende 2022 verfügbar sein, in Großbritannien bereits in diesem Monat. Nachdem die Sky Q App für deutsche Sky Kunden auf Apple TV Geräten bereits seit 2018 nutzbar ist, wird die Sky Q App ab Mitte 2022 auch in allen Sky Märkten verfügbar sein.

Diese Ankündigung ist Teil einer umfassenderen globalen Vereinbarung zwischen der Comcast Corporation und Apple, die Apple-Inhalte für Millionen weiterer Kunden auf den globalen Entertainment-Plattformen von Comcast zugänglich macht und auch Xfinity TV- und Sky-Kunden die Möglichkeit bietet, ihr Pay-TV-Programm auf Apple TV-Geräten zu nutzen.

Damit haben Apple TV+ Abonnenten zukünftig die Möglichkeit, Inhalte (wie z.B. Ted Lasso, SEE, The Morning Show, Tiny World und viele mehr) direkt über Sky Q abzurufen.