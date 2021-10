Am heutigen Tag starten nicht nur neue Inhalte auf Apple TV+, es gibt auch Neuigkeiten zu Apple Arcade. Ab sofort steht „Crayola Create and Play“ auf Apples Spiele-Abo-Plattform zur Verfügung. Auch einen kleinen Ausblick haben wir für euch: Galaga Wars erscheint bald. Zudem haben weitere Spiele ein Update erhalten.

„Crayola Create and Play“ steht auf Apple Arcade bereit

Crayola Create and Play von Red Games Co. ist die offizielle Crayola-Kreativitäts-App, die Neugierde fördert, zur Entwicklung künstlerischer Unabhängigkeit beiträgt und ein sicherer Ort für den Selbstausdruck ist. Es beinhaltet so viel mehr als Zeichnen und Malvorlagen. Crayola Create and Play ist inspiriert von STEAM- und MINT-Ausbildungstechniken und vermittelt spielerisch grundlegende Entwicklungsprinzipien. Mit regelmäßigen Inhaltsaktualisierungen, einschließlich neuer Funktionen, Aktivitäten, saisonaler Inhalte und Lernspiele, habt ihr immer neue Dinge zu entdecken und zu meistern.

Galaga Wars erscheint bald

Dieses Spiel wird wie folgt beschrieben

Dein liebstes Shoot-‘em-up-Arcade-Game jetzt auch für iPhone und iPad. Übernimm die Kontrolle über die kultigsten Raumschiffe und befreie die Galaxie von Eindringlingen! Die Galaxie steht auf dem Spiel. Starte die Triebwerke und zerstöre endlose Wellen an Aliens in einem Hagel von Laserexplosionen und qualmenden Raketen! Galaga Wars+ ist der klassische Arcade-Shooter für Apple Arcade. Mit atemberaubender Grafik und einfacher Touchscreen-Steuerung ist Galaga Wars+ eine aufregende Reise in die Vergangenheit für alle nostalgischen Spieler und eine Riesenspaß für alle.

Hinweis: Klickt man in der „Bald erhältlich“-Übersicht auf „Laden“, wird man automatisch benachrichtigt, sobald das Spiel verfügbar ist.

