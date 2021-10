Die überwiegende Mehrheit der iPhone-Kunden bleibt der Plattform treu. Laut einer neuen Studie, die diese Woche veröffentlicht wurde, verfügt Apple über die höchste Markentreue aller in den USA tätigen Smartphone-Hersteller.

Apple erfreut sich großer Loyalität

Laut einem Bericht der Forschungsgruppe CIRP hat Apple in den letzten drei Jahren eine Loyalitätsrate von mehr als 90 Prozent aufrechterhalten. Die Berechnung basiert auf dem Prozentsatz der neuen iPhone-Kunden, die von einem früheren iPhone-Modell aufgerüstet haben.

Im Vergleich dazu lag die Loyalitätsrate des Zweitplatzierten Samsung im selben Zeitraum bei unter 70 Prozent. Motorola und LG verzeichneten niedrigere Loyalitätsraten, die seit 2019 im Abwärtstrend sind, so CIRP.

Die Position von Apple als Spitzenreiter ist zu einem großen Teil mit der Loyalität zum Betriebssystem verbunden. Während Hersteller wie Samsung, Motorola und LG um die Position in den Android-Rängen ringen, ist das iPhone der einzige Profiteur davon, ein hauseigenes Betriebssystem zu haben.

„Innerhalb des Android-Betriebssystems hat Samsung eine ähnlich starke Position wie Apple auf dem gesamten Smartphone-Markt. Motorola hat sich einen bedeutenden Anteil bewahrt, hat aber im Vergleich zu Samsung deutlich geringere Loyalitätsraten“, so CIRP weiterhin.

Apple konnte in den letzten drei Jahren 43 Prozent der Smartphone-Verkäufe in den USA für sich verbuchen. Samsung lag mit 31 Prozent der Gesamtverkäufe zurück, hatte aber einen Anteil von 54 Prozent am Android-Markt.

Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Fiskalquartal 2021 sagte Apple, dass der Umsatz aus dem iPhone-Verkauf im Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent auf 38,9 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Für das Gesamtjahr ist der iPhone-Umsatz gegenüber 2019 um 39 Prozent gestiegen. Während der anschließenden Telefonkonferenz zum Quartalsergebnis sagte CEO Tim Cook, dass im September-Quartal eine steigende Anzahl von Aufrüstern und Umsteigern zu verzeichnen war, die sich für Geräte aus der neuen iPhone 13-Reihe entschieden haben.