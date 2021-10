Die Apple „Unleashed“-Keynote liegt keine zwei Wochen hinter uns. Im Rahmen des Events hatten Apple unter anderem ein neues Macbook Pro vorgestellt. Wir hatten gehofft, dass Apple das Special Events auch nutzt, um einen neuen iMac anzukündigen. Dies war allerdings nicht der Fall. Wie sich nun andeutet, wird Apple einen neuen iMac (Pro) im ersten Halbjahr 2021 vorstellen. Nun tauchen die ersten konkreten Informationen auf.

Im April dieses Jahres hatte Apple den neuen 24 Zoll iMac vorgestellt. Dabei setzt Apple unter anderem auf ein neues Design sowie den M1-Chip. Früher oder später wird Apple auch den Nachfolger des aktuellen 27 Zoll iMac (Intel-Chip) ankündigen. Es zeichnet sich ab, dass dies im ersten Halbjahr 2022 der Fall sein wird.

Leaker Dylandkt, der sich in den letzten Wochen mit konkreten Apple Informationen einen Namen gemacht hat, meldet sich am heutigen Samstag zu Wort und gibt seine Informationen zum kommenden iMac (Pro) zum Besten. Glaubt man der Einschätzung des Leakers, so wird Apple beim „großen“ iMac auf den M1 Pro sowie M1 Max Chip setzen. Diese beiden Chips hatte Apple im Zuge der Vorstellung des neuen MacBook Pro vorgestellt.

Ob der große iMac auf den Namen iMac oder iMac Pro setzen wird, ist aktuell noch nicht ganz klar. Wir würden uns zumindest nicht wundern, wenn es auf die Bezeichnung „iMac Pro“ hinausläuft. Es heißt, dass Apple beim kommenden iMac (Pro) auf ein 27 Zoll mini-LED Display mit ProMotion (120Hz) setzen wird. Das Basismodell soll mit 16GB Ram und 512GB RAM, einem dunklen Rahmen um das Display, HDMI, SD-Kartenslot, USB-C, sowie einem ähnlichen Design wie beim 24 Zoll Modell ausgestattet sein.

iMac (Pro)

Promotion and Mini Led

Base model 16gb Ram 512gb Storage

M1 Pro and Max

Dark bezels

HDMI, SD Card, Usb C

Similar design to iMac 24 and Pro Display XDR

Starting price at or over 2000 dollars

Ethernet on brick standard

Face ID was tested (Not confirmed)

1H 2022

— Dylan (@dylandkt) October 30, 2021