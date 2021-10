Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Apple „The Shrink Next Door“ bzw. zu deutsch „Der Therapeut von nebenan“ in Auftrag gegeben hat. Nun warten wir nur noch auf den Startschuss der neuen Comedy-Serie. Lange müssen wir uns jedoch nicht mehr gedulden. Los geht es am 12. November. Vorab gab es die Premierenfeier in New York, unter anderem mit den Hauptdarstellern Will Ferrell, Paul Rudd, Kathryn Hahn and Casey Wilson. Zudem steht der deutsche Trailer auf YouTube bereit.

Premierenfeier in New York

Apple TV+ hat die Premiere von „The Shrink Next Door“ im Morgan Library & Museum in New York City gefeiert. Neben den Hauptdarsteller Will Ferrell, Paul Rudd, Kathryn Hahn und Casey Wilson, weiteren Darstellern, Drehbuchautoren, Produzenten, Regisseuren etc. waren unter den Teilnehmern der echte Martin „Marty“ Markowitz, dargestellt von Ferrell in der Serie, und seine Schwester Phyllis Shapiro, dargestellt von Hahn.

Offizieller Trailer: „Der Therapeut von nebenan“ [Apple TV+]

Basierend auf dem gleichnamigen Podcast von Wondery und Bloomberg Media ist „The Shrink Next Door“ laut Apple eine düstere Komödie, inspiriert von wahren Begebenheiten um die bizarre Beziehung zwischen einem Psychiater und seinem langjährigen Patienten. In der Videobeschreibung heißt es

Was passiert, wenn der Mann, den du bezahlst, um dein dein Leben zu verbessern, die Kontrolle darüber übernimmt? In „Der Therapeut von nebenan“ mit Will Ferrell und Paul Rudd findest du es heraus.

Die ersten drei Episoden könnt ihr ab dem 12. November streamen. Anschließend folgt wöchentlich eine neue Folge.