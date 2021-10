Apple hat in den vergangenen Jahren verschiedene Apple Watch Gesundheitsstudien auf den Weg gebracht. Vor wenigen Tagen hat die University of Michigan Health erste Ergebnisse einer so genannten „wegweisenden, dreijährigen Beobachtungsstudie“ veröffentlicht, die sie erstmals 2018 in Zusammenarbeit mit Apple gestartet hat.

Apple Watch: Ergebnisse verschiedener Gesundheitsstudien veröffentlicht

In einem neuen Blog- Beitrag beschreibt die University of Michigan Health, dass das Ziel der Studie darin besteht, „eine vielfältige Gruppe von Teilnehmern unterschiedlicher Altersgruppen, Rassen, Ethnien und zugrunde liegenden Gesundheitszuständen einzubeziehen“ und Einblick in den grundlegenden Gesundheitszustand einer repräsentativen Gruppe von Tausenden von Menschen zu geben.

Jessica Golbus fungiert als Co-Forscherin der Studie und weist darauf hin, dass einer der „größten Erfolge“ der Studie ihre Fähigkeit war, „aus Gruppen zu rekrutieren, die in der digitalen Gesundheitsforschung weitgehend unterrepräsentiert oder nicht vertreten sind“. Den Daten zufolge waren 18 Prozent der mehr als 6.700 Teilnehmer 65 Jahre oder älter, 17 Prozent waren Schwarze und 17 Prozent Asiaten.

Apple Watch Study provides an unprecedented look at the health status of a diverse patient population via @MHealthLab https://t.co/DifxWuraTw — MyHealthyApple (@_MyHealthyApple) October 29, 2021

Ein Ziel der Studie war es, „wichtige tragbare Signale (d.h. Herzfrequenz, Schrittzahl und Blutdruckmessungen zu Hause) über Alter, Geschlecht, Rasse, ethnische Zugehörigkeit und klinische Phänotypen zu beschreiben und zu vergleichen“.