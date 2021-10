Neben dem MacBook Pro und den neuen AirPods 3 hat Apple im Rahmen der „Unleashed“-Keynote auch neue Farbtoptionen für den HomePod mini angekündigt. Diese sollen ab November erhältlich sein. Zuletzt zeichnete sich ab, dass die neuen HomePod mini Farben in Europa ab Ende November erhältlich sein werden. In den USA könnte es schon etwas früher der Fall sein. In der kommenden Woche könnte Apple die Bestellmöglichkeit freischalten.

Gurman: neue HomePod mini Farben ab nächster Woche erhältlich

Nachdem AppleTrack kürzlich vermeldete, dass der Startschuss für die neuen HomePod mini Farben Anfang November fällt, meldet sich nun Mark Gurman von Bloomberg zu Wort. Auch diesem ist zu Ohren gekommen, dass Apple Anfang nächster Woche die Bestellmöglichkeit für die neuen Farboptionen freischaltet. Ob diese dann zeitnah, oder ab Ende November verfügbar sein werden, wird sich zeigen. Wir gehen aktuell davon aus, dass man die neuen Farboptionen irgendwann zwischen dem 01. uns 03. November über den Apple Online Store bestellen kann.

Expect the new HomePod mini colors early this week. — Mark Gurman (@markgurman) October 30, 2021

Apple beschreibt den HomePod mini unter anderem wie folgt