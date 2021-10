Der offizielle Apple Händler MacTrade hat neue Gutscheine aufgelegt, mit denen ihr euch bis zu 200 Euro Rabat auf das neue 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro 2021 sichern könnt. Das ist aber noch nicht alles. Zusätzlich erhaltet ihr noch ein Garantiepaket im Wert von 349 Euro kostenlos hinzu. Benötigt ihr ein weiteres Argument? Studenten, Schüler und Lehrer können zusätzlich noch von einem 5 Prozent Edu Rabatt profitieren. Klingt spannend? Dann sichert euch das nagelneue MacBook Pro bei MacTrade. Die Aktion ist nur wenige Tage bis zum 09. November 2021 gültig.

Rabatt auf das neue 14 & 16 Zoll MacBook Pro

Es ist noch keine zwei Wochen her, dass Apple das neue MacBook Pro 2021 im Rahmen einer Keynote vorgestellt hat. Der Hersteller setzt unter anderem auf ein 14 Zoll bzw. 16 Zoll Liquid Retina XDR Display mit mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und ProMotion, M1 Pro und M1 Max Prozessor, eine Vielzahl an Anschlüssen, neue 1080p Frontkamera, neues Design und mehr.







Habt ihr Interesse am neuen MacBook Pro. Dann sichert euch den Rabatt, den der offizielle Apple Händler MacTrade aktuell auf das Gerät einräumt. Soweit wir das überblicken können, liegt MacTrade im Preisvergleich nicht nur unter der Konkurrenz, der Online-Händler spendiert euch auch noch ein Gratis-Garantiepaket im Wert von 349 Euro. Studenten, Schüler und Lehrer sparen Sogar noch zusätzlich.

Ihr besucht den MacTrade Online Store

Bei allen Zahlungsarten: 125€ Preisvorteil + Gratis Garantiepaket // Code: MBPRO-75

Bei Finanzierung: 200€ Preisvorteil + Gratis Garantiepaket // Code: MBPRO-175-FZG

5 Prozent Bildungsrabatt

Studenten, Schüler und Lehrer können zusätzlich noch von einem 5 Prozent Apple Education Rabatt bei MacTrade profitieren. So spart ihr doppelt.

In den letzten Jahren haben wir das ein oder andere Produkt bei MacTrade pbestellt und waren dabei immer zufrieden. Der Versand kann mal ein paar Tage länger dauern, dafür spart man allerdings einen Batzen Geld. Ehrlicherweise muss man sagen, dass das neue MacBook Pro derzeit stark gefragt ist und die Lieferzeit über den Apple Online Store aktuell mehrere Wochen beträgt. Könnt ihr die Wartezeit in Kauf nehmen und möchtet ihr bares Geld sparen, so denkt über den des neuen MacBook Pro bei MacTrade nach. Beachtet allerdings, dass die Aktion nur wenige Tage bis zum 09.11.2021 gültig ist.