Die Anzahl der Kinderserien auf Apple TV+ steigt stetig an. Vor wenigen Wochen ist “Wolfboy and the Everything Factory” bzw. zu deutsch „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik“ angelaufen. Um die Serie auch dem deutschsprachigen Publikum näher zu springen, hat Apple nun den offiziellen Trailer auf YouTube veröffentlicht.

Deutscher Trailer: „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik“

Inspiriert von der Arbeit des bildenden Künstlers Toff Mazery, mitgestaltet von Emmy-Preisträger Edward Jesse (HITRECORDs „Create Together“), entwickelt von Emmy-Gewinner Michael Ryan („All Hail King Julien“, „Kung Fu Panda“) und ausführend produziert von Emmy-Gewinner Joseph Gordon-Levitt („Mr. Corman“), HITRECORD und Bento Box Entertainment von FOX Entertainment, folgt das zehnteilige animierte Epos „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik“ Wolfboy (gesprochen von Kassian Akhtar), einem fantasievollen Sonderling, der ein seltsames Reich im Zentrum der Erde entdeckt, in dem fantastische Wesen namens Sprytes Dinge für die natürliche Welt auf der Oberfläche erschaffen – Wolken, Bäume, Kaninchen, Träume, Schluckauf, Erinnerungen, Zeit… alles!

Mit seinen neu entdeckten Spryte-Freunden erfährt Wolfboy, dass er nicht nur die kreative Energie der Einfach-Alles-Fabrik nutzen kann, um seine wilde Fantasie zum Leben zu erwecken, sondern dass er auch dazu bestimmt ist, eine zentrale Rolle in einem uralten Kampf zwischen den Kräften zwischen Schöpfung und Zerstörung zu spielen. Wolfboy erkennt bald, dass es das Besondere ist, anders zu sein – und dass es letztendlich die Spinner und Träumer sind, die die Welt verändern.