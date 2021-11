Ein paar Wochen nachdem Adele ihre neue Single „Easy on Me“ veröffentlicht und die Vorbestellungen für ihr neues Album „30“ eröffnet hat, gibt nun Apple Music bekannt, dass die Sängerin mit ihrer neuen Arbeit gleich zwei Rekorde gebrochen hat.

Neue Rekorde für Adele

Wie Apple Music auf Twitter mitteilte, ist „30“ nun das am meisten vorbestellte Album aller Zeiten auf der Streaming-Plattform. Vorbestellt heißt in diesem Fall, dass die Fans das Album bereits ihrer Mediathek hinzugefügt haben, bevor es am 19. November veröffentlicht wird. Zudem hat das Album den Rekord für die meisten Vorbestellungen an einem Tag in der Geschichte der Plattform gebrochen.

Congratulations to @Adele. 30 is now the most pre-added album ever on Apple Music. It also broke the record for largest single-day pre-add in the platform’s history. #Adele30https://t.co/7soRnjFrdC pic.twitter.com/4tx2rL0CNH — Apple Music (@AppleMusic) October 29, 2021

Auch auf anderen Plattformen zeigt sich der Erfolg von Adeles neues Album. So berichtete Billboard, dass „Easy On Me“ am 15. Oktober der meistgestreamte Spotify-Song an einem einzigen Tag war. Damals teilte die Sängerin auf Twitter Details darüber, wie es für sie war, dieses neue Album aufzunehmen:

„Ich war bei weitem nicht da, wo ich zu sein gehofft hatte, als ich vor 3 Jahren damit anfing. Eher das Gegenteil war der Fall. Ich bin auf Routine und Beständigkeit angewiesen, um mich sicher zu fühlen, das war schon immer so. Und doch habe ich mich wissentlich – ja sogar willentlich – in ein Labyrinth aus absolutem Chaos und innerem Aufruhr gestürzt“, schrieb sie in dem sentimentalen Beitrag. „Ich habe auf diesem Weg eine Menge blendender Wahrheiten über mich selbst gelernt. Ich habe viele Hüllen abgestreift, mich aber auch in neue eingewickelt. Ich habe endlich mein Gefühl wiedergefunden. Ich würde sogar sagen, dass ich mich noch nie in meinem Leben so friedlich gefühlt habe“, so Adele.

Laut Billboard erreichte Adeles „Easy on Me“ in 89 Ländern und 79 Städten den ersten Platz der täglichen Top-100-Charts von Apple Music, während es seit seiner Veröffentlichung jeden Tag die Top-100-Charts weltweit anführte.