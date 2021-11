Apple One Premium ist soeben in Deutschland gestartet. Ab sofort bietet Apple auch das „Premium Abonnement“ von Apple One auch bei uns in Deutschland und weiteren Ländern an. Apple One Premiumumfasst den Zugang zu Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ und 2 TB Speicherplatz mit iCloud+ zum monatlichen Pauschalpreis von nur 28,95 Euro.

Apple One Premium ist soeben in Deutschland gestartet

Ursprünglich wurde Apple One Premium für den 03. November 2021 für Kunden in Deutschland angekündigt. Aus welchen Gründen auch immer hat Apple den Starttermin auf den heutigen 01. November vorgezogen.

Apple One Premium, das Zugang zu Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ und 2 TB Speicherplatz mit iCloud+ bietet, ist ab sofort in Brasilien, Deutschland, Frankreich, Indonesien, Irland, Italien, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Spanien, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar. Bis dato war Apple One Premium nur in Australien, Großbritannien, Kanada und den USA erhältlich. Im Gegensatz zu den zuletzt genannten Ländern umfasst Apple One Premium hierzulande kein „Apple News+“. Dieser Service wird hierzulande schlicht und einfach nicht angeboten.

Mit Apple One Premium erhaltet ihr in den 17 Ländern Zugang zu den besten Unterhaltungsangeboten und vielem mehr, darunter:

Apple Music Familie mit über 90 Millionen Songs, von Experten kuratierten Playlists, Originalinhalten der bekanntesten und beliebtesten Künstlernmit Apple Music Radio und innovativen Funktionen wie Autoplay, synchronisierte Liedtexte, Lossless Audio und immersivem Sound durch 3D Audio mit Dolby Atmos.

Apple TV+, das Zuhause der Apple Originals von den einfallsreichsten und angesehensten Filmemachern der heutigen Zeit. Apple TV+ hat über 155 Auszeichnungen für seine Original-Serien und -Filme erhalten — mehr als jeder andere Streaming-Dienst in den ersten zwei Jahren seines Bestehens.

Apple Arcade, das Spielern unbegrenzten Zugang zu mehr als 200 unglaublich lustigen Spielen bietet, darunter die neue NBA 2K22 Arcade Edition und beliebte Titel wie Sneaky Sasquatch und Lego Star Wars Battles — alles ohne Werbung oder In App-Käufe.

Apple Fitness+, ein Fitness- und Wellness-Service, der mit Tausenden von Studioworkouts, geführten Meditationen und kuratierten Programmen, die alle von einem vielfältigen und inklusiven Trainerteam geleitet werden, für alle zugänglich ist. Fitness+ integriert auf intelligente Weise die Trainingsdaten der Apple Watch direkt auf den Screen und motiviert Nutzern von Anfang bis zum Schluss mit Musik der aktuell angesagtesten Künstlern .

Mit iCloud+ werden Fotos, Videos, Dateien, App Daten und vieles mehr im 2 TB Cloud-Speicher gesichert, geräteübergreifend synchronisiert und Online-Erlebnisse mit iCloud Privat Relay und E-Mail Adresse verbergen privater und sicherer gemacht.

Ihr könnt euch von jedem Apple Gerät aus für ein Apple One Abonnement registrieren und bekommt auf der Grundlage eures bestehenden Abonnements das passende Paket empfohlen, sodass ihr sofort mehr für weniger Geld freischalten könnt. Apple One Abonnenten erhalten nur eine Rechnung pro Monat und können ihr Abonnement jederzeit problemlos ändern oder kündigen. Mit der Familienfreigabe können bis zu sechs Familienmitglieder mit ihren eigenen Accounts, Einstellungen und Speicherplatz auf alle enthaltenen Services zugreifen.

Wir hatten bis dato Apple One Familie abonniert und erhalten ab sofort unter Einstellungen -> [Name] -> Abonnements -> Apple One das neue Apple One Premium zum Preis von 28,95 Euro angeboten. (Danke Matthias)