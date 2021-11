Als Apple im Frühjahr 2019 die Apple TV-App in Deutschland veröffentlichte, gingen auch die sogenannten Apple TV Channels an den Start. Was hat es damit auf sich? Ihr könnt über die Apple TV-App kostenpflichtige Kanäle hinzubuchen. Das Ganze ist mit den Amazon Prime Video Channels vergleichbar. Nun steht mit „ARTHAUS+“ ein neuer Kanal zur Auswahl.

Apple TV-App: neuer Channel „ARTHAUS+“ ist gestartet

In den letzten Jahren ist die Anzahl an Apple TV Channels hierzulande langsam aber sicher angewachsen. Nichtsdestotrotz sind im Vergleich zu den USA hierzulande deutlich weniger Apple TV Channels verfügbar. Wie dem auch sei. Ab sofort könnt ihr euch für „ARTHAUS+“ entscheiden.

Auf „ARTHAUS+“ findet ihr Kinofilme, Klassiker, Indie-Hits und ausgewählte Serien. Unter anderem findet ihr folgende Inhalte: Hannibal, Das Schweigen der Lämmer, Lillehammer, The Fog, Sicario 2, Wunder, Leon – der Profi, Der Himmel über Berlin und viele mehr.

„ARTHAUS+“ kann zum monatlichen Preis von 3,99 Euro gebucht werden. Die ersten 14 Tage sind kostenlos. (Danke Besnik)