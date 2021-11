Nachdem im vergangenen Jahr „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“ bzw. zu deutsch „Mariah Careys magische Weihnachtsshow“ auf Apple TV+ lief, deutete sich schnell an, dass die Weihanchtshow eine Fortsetzung nehmen wird. Genau diese hat Apple nun angekündigt. Ein konkreter Starttermin für „Mariah’s Christmas: The Magic Continues“ wurde allerdings noch nicht kommuniziert.

Mariah Carey kehrt mit „Mariah’s Christmas: The Magic Continues“ zu Apple TV+ zurück

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die Weihnachtsfeiertage zu. Nun haben Apple und Mariah Carey die Rückkehr der Weihnachtskönigin zu Apple TV+ mit einem brandneuen Weihnachts-Special „Mariah’s Christmas: The Magic Continues“ bekannt gaben, um mehr Magie auf der ganzen Welt zu verbreiten. Die Premiere feiert die Show im kommenden Monat.

„Mariah’s Christmas: The Magic Continues“ bringt die mehrfach mit Platin und Grammy ausgezeichnete Ikone Carey zusammen mit dem Grammy-nominierten weltweiten Künstler Khalid und der Grammy-Gewinnerlegende Kirk Franklin für die erste und einzige Aufführung ihrer neuen Single „Fall in Love at Christmas” auf Apple TV+.

Nach diesem magischen Moment können die Fans Careys mit Stars besetzten, mehrjährigen Hit „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“ sehen, der weiterhin weltweit für Weihnachtsstimmung sorgt.

„Mariah’s Christmas: The Magic Continues“ wird von Carey zusammen mit Tim Case, Charleen Manca und Matthew Turke von Supply & Demand als Executive Producer produziert und vom Film- und Musikvideoregisseur Joseph Kahn inszeniert, der auch als Executive Producer für Supply & Demand fungiert, der Produktionsfirma für weltbekannte Musikvideos und Features.