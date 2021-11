Am kommenden Freitag feiert die dritte und letzte Staffel von „Dickinson“ auf Apple TV+ ihre Premiere. Vorab gab es nun die offizielle Premierenfeier, bei der neben den Schauspielerinnen und Schauspielern auch viele weitere Verantwortliche vor Ort waren.

Apple TV+: Premierenfeier zu „Dickinson – Staffel 3“

Vor der Premiere von „Dickinson – Staffel 3“ am kommenden Freitag veranstaltete Apple TV+ in der Nacht zu heute eine Weltpremiere für die mit dem Peabody Award ausgezeichnete Apple Original Comedy-Serie der Schöpferin, Autorin und ausführenden Produzentin Alena Smith, die in dieser Staffel auch ihr Regiedebüt gibt, und mit der Oscar-nominierten Hailee Steinfeld, die auch als ausführender Produzent fungiert.

Die ersten drei Folgen der zehnteiligen letzten Staffel von „Dickinson“ werden am Freitag, den 5. November 2021, weltweit auf Apple TV+ ausgestrahlt. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden. Die letzte Folge steht pünktlich zu Heiligabend am 24. Dezember 2021 zur Ansicht bereit.

Im Pacific Design Center in Los Angeles stattfand, waren Darsteller und Crew anwesend, darunter Smith und Steinfeld sowie die Stars Adrian Blake Enscoe, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Amanda Warren und mehr.

In die dritte und letzte Staffel fällt Emily Dickinsons produktivste Zeit als Künstlerin inmitten des tobenden amerikanischen Bürgerkriegs und eines ebenso heftigen Kampfes, der ihre eigene Familie spaltet. Als Emily versucht, die Spaltungen um sie herum zu heilen, fragt sie sich, ob Kunst helfen kann, die Hoffnung am Leben zu erhalten und ob die Zukunft besser sein kann als die Vergangenheit.